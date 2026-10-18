Lula em debate na Band: ‘Bolsonaro, vote em mim. Você conhece o seu filho’

Presidente Lula diz que não protege o filho dele, o Lulinha, como Flávio faz com o pai - (crédito: Bandeirantes/Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou e pediu o voto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante debate na TV Band neste domingo (18/10) contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

No primeiro bloco do programa, Flávio disse que 73% dos presidiários no país votaram no petista no primeiro turno. "Eu quero que votem 100%. Até o seu pai", respondeu Lula.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Bolsonaro vota em mim, Bolsonaro. Você conhece teu filho, você sabe que eu sou melhor do que ele", ironizou o presidente.

Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após condenação de 27 anos e 3 meses de prisão por coordenar uma tentativa de golpe. Como somente presos provisórios podem votar, ele não tem direito de ir à urna.