Comitê de campanha de Lula em Joinville é alvo de ataque; veja vídeo

Vídeo divulgado por integrantes da campanha mostra local após o ataque - (crédito: Reprodução/Instagram/@vanessadarosajoinville)

O comitê de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Joinville (SC) foi alvo de ataques na noite desta segunda-feira (19/10). Segundo um vídeo divulgado nas redes sociais, integrantes da campanha faziam uma reunião no local quando um homem teria jogado uma pedra em direção à porta de vidro.

“Essa não é a primeira vez. Durante toda a campanha, recebemos diversos ataques [...]. Esse tipo de ação é motivada pelo ódio e pelo desrespeito àqueles que querem construir uma realidade antidemocrática”, disse Larissa Stephanie, candidata a deputada estadual pelo PCdoB.

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Em vídeo, ela afirmou que registrou ocorrência e que deve entregar à polícia imagens das câmeras de segurança.

O Correio entrou em contato com a Polícia Militar e Civil e aguarda respostas. O espaço permanece aberto.

Violência política

A violência política no Brasil registra uma ocorrência a cada 44 horas, mesmo em períodos sem disputas eleitorais. Entre 28 de outubro de 2024 e 15 de agosto de 2026, foram 354 episódios, um aumento de 18,4% em relação ao período pré-eleitoral anterior.

Os dados são de um estudo preliminar das organizações Terra de Direitos e Justiça Global, divulgado na quarta-feira (30/9). O levantamento aponta que a violência tem como alvo prioritário o exercício parlamentar, especialmente no âmbito municipal. O ano de 2025, sem eleições, registrou 225 casos, o período mais violento em 10 anos de pesquisa.