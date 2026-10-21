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ELEIÇÕES 2026

Flávio condiciona desafio de Lula a abertura de dados de ex-chefe de gabinete

Primogênito de Jair é investigado por dois casos polêmicos: "Dark Horse" e evasão de divisas de um sócio

Apesar de aceitar o desafio de Lula, Flávio não esclareceu se a abertura dos sigilos também alcançaria seu pai e seus irmãos - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)
Apesar de aceitar o desafio de Lula, Flávio não esclareceu se a abertura dos sigilos também alcançaria seu pai e seus irmãos - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quarta-feira (21/10) que aceitará o desafio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de abrir os sigilos telefônico, bancário e fiscal dos candidatos à Presidência. O primogênito de Jair Bolsonaro, no entanto, condicionou a abertura dos próprios dados à divulgação das informações telefônicas de Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, ex-chefe de Gabinete do petista.

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"Ele fez um desafio feio para mim. O Lula nem tem celular, como é que ele quer abrir o sigilo do telefone dele? Só que eu não só vou aceitar o desafio, como eu vou levar até as últimas consequências", declarou o presidenciável. Na sequência, acrescentou: "Eu abro meu sigilo do telefone sim, mas o Marcola tem que abrir o dele".

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A declaração ocorre após Lula propor, durante o debate presidencial, a abertura dos sigilos dos dois candidatos e de seus familiares. O movimento do candidato à reeleição busca colocar sob escrutínio a evolução patrimonial e as movimentações financeiras dos adversários na reta final do segundo turno, marcado para domingo (25/10).

Ao tentar rebater o presidente, Flávio também defendeu a origem de seus bens e sustentou que as informações patrimoniais já são de conhecimento dos órgãos de fiscalização. "O meu patrimônio é todo declarado para a Justiça Eleitoral, para a Receita Federal. É declarado pra quem quiser. Minha vida é um livro aberto. O problema não é quem declara o patrimônio, porque o meu patrimônio foi construído com muito suor", afirmou.

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Flávio é investigado pela Polícia Federal em dois inquéritos em andamento. Um deles apura um pedido de R$ 134 milhões ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro, intitulado Dark Horse.

O outro investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo o advogado Willer Tomaz, amigo pessoal do senador, e movimentações milionárias em plataformas de apostas. Apesar de aceitar o desafio de Lula, Flávio não esclareceu se a abertura dos sigilos também alcançaria seus familiares.


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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 21/10/2026 14:46 / atualizado em 21/10/2026 17:08
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