Lula participa de caminhada em Copacabana neste sábado

Manifestação contará com a presença do próprio Lula, além de artistas e parlamentares - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, participa neste sábado (24/10) de uma caminhada na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, organizada sob o lema “Brasil pronto pra Mais”. O ato será realizado na véspera da votação que vai decidir os rumos do Brasil, no domingo (25).

A concentração está prevista para as 9h, no Posto 5 da Avenida Atlântica, e o início da caminhada está marcado para as 10h. A manifestação contará com a presença do próprio Lula, além de artistas, parlamentares e representantes de movimentos sociais, sindicatos, estudantes e organizações ligadas às pautas das mulheres, da população LGBTQIAP+, do movimento negro, dos sem-terra e dos sem-teto.

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A mobilização ocorre no contexto da campanha de Lula à reeleição e reúne representantes políticos e sociais no Rio de Janeiro. O ato será o último da campanha do segundo turno.

Veja alguns atos pela democracia e de apoio a Lula no Rio de Janeiro:

21/10, às 17h – Ato “Em Defesa da Democracia, por um Brasil Mais Justo, Livre e Democrático”, no auditório do Clube de Engenharia, na Avenida Rio Branco, 124, 25º andar.

– Ato “Em Defesa da Democracia, por um Brasil Mais Justo, Livre e Democrático”, no auditório do Clube de Engenharia, na Avenida Rio Branco, 124, 25º andar. 23/10, às 18h – Caminhada pela Democracia, no Guadalupe Shopping, na Estrada do Camboatá, 2.300.

– Caminhada pela Democracia, no Guadalupe Shopping, na Estrada do Camboatá, 2.300. 23/10, às 18h30 – Grande ato “Revolução dos Leques”, na Rua da Carioca, 45.

– Grande ato “Revolução dos Leques”, na Rua da Carioca, 45. 24/10, às 8h30 – Pedalula, no Skatepark, em São Francisco, Niterói.

– Pedalula, no Skatepark, em São Francisco, Niterói. 24/10, às 10h – Grande ato-show em Copacabana, no Posto 5.

– Grande ato-show em Copacabana, no Posto 5. 24/10, às 17h – Ato em Petrópolis, na Praça Dom Pedro.