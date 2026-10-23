Caso Ana Clara: secretária de Acesso à Justiça acusa TSE de censura

TSE é alvo de críticas após restringir o impulsionamento de publicações contra Flávio Bolsonaro - (crédito: Luiz Roberto/TSE)

A secretária nacional de Acesso à Justiça, Sheila de Carvalho, criticou, nesta sexta-feira (23/10), decisões da Justiça Eleitoral que restringem o impulsionamento de publicações contra o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Em declarações, a integrante do Ministério da Justiça classificou as medidas como censura e alertou para limitações à divulgação de conteúdos relacionados ao histórico político e às propostas do senador.

“Gente atenção URGENTE! Alerta de censura!”, afirmou Sheila. Segundo a secretária, a Justiça Eleitoral estaria impedindo o impulsionamento de postagens que associam Flávio a supostas irregularidades em sua atuação como advogado de um acusado pelo assassinato de Ana Clara, criança de cinco anos morta a tiros de fuzil. A manifestação ocorre na reta final do segundo turno, em meio à intensificação das disputas judiciais envolvendo a propaganda eleitoral.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Ministro de Lula diz que Nunes Marques atua como assessor jurídico de Flávio

Sheila também questionou restrições a conteúdos que associam o senador às milícias, aos possíveis cortes de gastos sociais em um eventual governo e à posição do candidato sobre o fim da escala de trabalho 6x1. Entre os temas mencionados estão o Bolsa Família, o Sistema Único de Saúde (SUS) e a Previdência Social, áreas que se tornaram alvo de embates entre as campanhas de Flávio e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Avisa sua família, avisa seus amigos, que essa é uma decisão judicial!”, declarou. A crítica da secretária amplia a pressão sobre a Justiça Eleitoral às vésperas da votação de domingo (25), quando decisões sobre o alcance de conteúdos políticos nas plataformas digitais passaram a ocupar o centro da disputa entre as duas candidaturas.

Saiba Mais Política A negociação de Alcolumbre para indicação de Pacheco ao STF