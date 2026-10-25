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ELEIÇÔES

2º turno: Lula cresce mais que o dobro de Flávio Bolsonaro no DF

Lula ganhou mais de 149 mil votos em relação ao primeiro turno no DF, enquanto Flávio Bolsonaro ampliou sua votação em cerca de 69 mil votos.

Lula e Flávio Bolsonaro já votaram - (crédito: NELSON ALMEIDA e MAURO PIMENTEL / AFP)
Lula e Flávio Bolsonaro já votaram - (crédito: NELSON ALMEIDA e MAURO PIMENTEL / AFP)

Na votação presidencial no Distrito Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou mais de 149 mil votos a mais em comparação com o primeiro turno. O petista cresceu 7,61 pontos percentuais.

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O candidato Flávio Bolsonaro (PL) conquistou mais de 69 mil votos a mais, com um crescimento de 2,97 pontos percentuais. Os números foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após a apuração de 100% das urnas.

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Veja os detalhes:

Lula

  • 1º turno: 675.627 votos (38,11%)
  • 2º turno: 825.224 votos (45,72%)

Flávio Bolsonaro

  • 1º turno: 909.616 votos (51,31%)
  • 2º turno: 979.542 votos (54,28%)

Governado do DF

O Distrito Federal foi uma das regiões que tiveram o 2º turno para o governo estadual. A governadora Celina Leão (PP) está reeleita  em disputa  contra Leandro Grass (PT). Às 20h02, com 90,01% das urnas apuradas, Celina foi considerada matematicamente eleita. Com 100% das urnas apuradas, Celina recebeu 57,18% dos votos válidos (987.142) contra 42,82% (739.130) de Grass.

Ao todo, 1.854.323 eleitores foram às urnas no Distrito Federal. A abstenção ficou em 17,37%. Foram 72.280 votos nulos (3,9%) e 55.771 em branco (3,01%) para governador. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/10/2026 22:06
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