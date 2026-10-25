2º turno: Lula cresce mais que o dobro de Flávio Bolsonaro no DF

Na votação presidencial no Distrito Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou mais de 149 mil votos a mais em comparação com o primeiro turno. O petista cresceu 7,61 pontos percentuais.

O candidato Flávio Bolsonaro (PL) conquistou mais de 69 mil votos a mais, com um crescimento de 2,97 pontos percentuais. Os números foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após a apuração de 100% das urnas.

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Veja os detalhes:

Lula

1º turno: 675.627 votos (38,11%)

2º turno: 825.224 votos (45,72%)

Flávio Bolsonaro

1º turno: 909.616 votos (51,31%)

2º turno: 979.542 votos (54,28%)

Governado do DF

O Distrito Federal foi uma das regiões que tiveram o 2º turno para o governo estadual. A governadora Celina Leão (PP) está reeleita em disputa contra Leandro Grass (PT). Às 20h02, com 90,01% das urnas apuradas, Celina foi considerada matematicamente eleita. Com 100% das urnas apuradas, Celina recebeu 57,18% dos votos válidos (987.142) contra 42,82% (739.130) de Grass.

Ao todo, 1.854.323 eleitores foram às urnas no Distrito Federal. A abstenção ficou em 17,37%. Foram 72.280 votos nulos (3,9%) e 55.771 em branco (3,01%) para governador.