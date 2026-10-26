Moraes determina retenção do passaporte de Flávio

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio do passaporte do senador Flávio Bolsonaro. De acordo com fontes ouvidas pelo Correio, a ideia começou a ser ventilada após o resultado da votação para presidente, em que ele foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva e por rumores de que o senador poderia deixar o país e não retornar para cumprir ordens judiciais.
Flávio Bolsonaro afirmou que recebeu uma intimação para entregar os passaportes, nesta segunda-feira (26), mas não deu detalhes sobre qual tipo de ordem recebeu. O senador é investigado em pelo menos dois inquéritos na Corte. Um deles trata do filme Dark Horse, que foi patrocinado pelo Banco Master, por meio do banqueiro Daniel Vorcaro.
A outra investigação envolve o advogado Willer Tomaz, suspeito de integrar um esquema de lavagem de dinheiro. O crime teria ocorrido por meio de casas de apostas esportivas. Flávio é amigo do advogado, mas nega qualquer irregularidade.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Por Renato Souza
postado em 26/10/2026 17:02