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INVESTIGAÇÃO

Moraes determina retenção do passaporte de Flávio

Decisão ocorreu em meio a rumores de que o parlamentar poderia sair do país para evitar desdobramentos de investigações que correm no Supremo

Flavio Bolsonaro fala sobre a derrota em coletiva cxom apoiadores - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Flavio Bolsonaro fala sobre a derrota em coletiva cxom apoiadores - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio do passaporte do senador Flávio Bolsonaro. De acordo com fontes ouvidas pelo Correio, a ideia começou a ser ventilada após o resultado da votação para presidente, em que ele foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva e por rumores de que o senador poderia deixar o país e não retornar para cumprir ordens judiciais.
Flávio Bolsonaro afirmou que recebeu uma intimação para entregar os passaportes, nesta segunda-feira (26), mas não deu detalhes sobre qual tipo de ordem recebeu. O senador é investigado em pelo menos dois inquéritos na Corte. Um deles trata do filme Dark Horse, que foi patrocinado pelo Banco Master, por meio do banqueiro Daniel Vorcaro.
A outra investigação envolve o advogado Willer Tomaz, suspeito de integrar um esquema de lavagem de dinheiro. O crime teria ocorrido por meio de casas de apostas esportivas. Flávio é amigo do advogado, mas nega qualquer irregularidade.
 

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 26/10/2026 17:02
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