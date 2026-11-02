Presidente do PL em Minas pede pacificação e defende autocrítica

O presidente do PL em Minas Gerais, deputado federal Zé Vitor, defende a pacificação do ambiente político após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um quarto mandato. Em meio a episódios de boicote a comerciantes por divergências políticas, o parlamentar critica a intolerância praticada tanto pela direita quanto pela esquerda e ressalta que esse tipo de comportamento não é exclusividade de nenhum dos dois campos. Para ele, o enfrentamento da polarização exige que lideranças de ambos os lados reconheçam seus próprios excessos e estejam dispostas a fazer uma autocrítica.

Do mesmo campo político, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) publicou um vídeo em defesa do direito de consumidores boicotarem estabelecimentos identificados com a esquerda. Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, Zé Vitor destacou a importância do correligionário para a direita, mas ponderou que nenhuma liderança está imune aos efeitos da polarização. O presidente estadual do PL também citou o deputado federal André Janones (Avante-MG), aliado de Lula, como exemplo de que o acirramento do debate político não se restringe a um dos lados.

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Minas Gerais registrou 345 denúncias de assédio eleitoral no ambiente de trabalho entre quarta-feira (28/10) e sexta-feira (30/10), segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O estado aparece em terceiro lugar no país, atrás de São Paulo, com 1.325 registros, e do Rio de Janeiro, com 354. Em todo o Brasil, foram contabilizadas 4.305 denúncias no período, das quais 2.087 ocorreram na Região Sudeste, o equivalente a 48,5% do total.

Para Zé Vitor, a disputa eleitoral não pode se transformar em um conflito permanente entre brasileiros. O deputado argumentou que o acirramento das divergências políticas dificulta a identificação de problemas comuns e impede que os próprios grupos reconheçam seus excessos.

“Nós não podemos alimentar uma guerra civil, né? Mesmo que ela seja inicialmente ideológica e se fortaleça no mundo virtual, a gente tem um país para tocar para frente. E essa divisão está fazendo algo que é muito ruim, está nos impedindo de enxergar verdadeiramente os caminhos que a gente precisa seguir, porque está nos impedindo de enxergar os nossos próprios limites”, declarou à reportagem.

O parlamentar acrescentou que o ambiente de confronto exige uma avaliação permanente das atitudes adotadas pelas lideranças políticas, inclusive dentro do próprio PL. “Ninguém está imune aos efeitos dessa polarização, ninguém está imune. E a polarização é natural, ela acontece em vários lugares do mundo. Agora, como nós vamos lidar com o efeito dela é que vai mostrar a nossa capacidade de convivência em sociedade, a nossa disposição em respeitar as diferenças e, claro, exigir de nós uma autocrítica constante, uma avaliação permanente, para a gente não ser tomado e dominado por aquilo que a gente tanto condena”, pontuou.

Questionado se pretende conversar com Nikolas Ferreira e outras lideranças do PL para evitar o incentivo aos boicotes, Zé Vitor disse que o diálogo entre os integrantes do partido é permanente e faz parte de um processo de amadurecimento político. “Não é só com o Nikolas, a gente conversa o tempo todo. E é um processo natural de amadurecimento e de evolução”, respondeu.

O presidente do PL mineiro, no entanto, fez questão de destacar que as manifestações que alimentam a polarização também partem de políticos ligados à esquerda. Como exemplo, mencionou a atuação de André Janones durante a campanha presidencial. “Nós temos o Nikolas de um lado, temos o Janones de outro. São pessoas que têm uma capacidade enorme de se expressar, de mobilização. Olha que poder de engajamento que essas pessoas têm”, avaliou.

Apesar das ponderações, Zé Vitor elogiou Nikolas e ressaltou a importância do deputado para o futuro de seu campo político. “Obviamente, o Nikolas defende algo muito mais próximo do que eu acredito. Então, eu torço muito para que ele seja a nossa voz e que tenha a condição de levar isso. Eu sou um admirador dele. Eu acho que ele tem um papel fundamental no processo todo e é uma peça fundamental e vital do futuro do Brasil”, declarou.

Em vídeo divulgado após o segundo turno das eleições presidenciais, Nikolas defendeu que os consumidores têm o direito de escolher onde gastar o próprio dinheiro. A manifestação ocorreu em meio à circulação de listas de estabelecimentos comerciais cujos proprietários seriam eleitores de Lula, acompanhadas de pedidos de boicote. “Ora, nós temos o direito de escolher para onde vai o nosso salário, que nada mais é do que o fruto do suado e sagrado trabalho de cada um”, disse Nikolas.

O deputado também argumentou que apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na disputa presidencial, foram alvo de ofensas por parte de eleitores do petista. Apesar de defender a liberdade de escolha dos consumidores, Nikolas ponderou que deixar de ajudar alguém por causa de seu voto não seria uma atitude cristã.

'Quem foi eleito não foi para dominar'

Na avaliação de Zé Vitor, a responsabilidade pela redução das tensões também recai sobre os vencedores das eleições. O presidente estadual do PL argumentou que a vitória nas urnas não deve ser interpretada como autorização para desconsiderar os posicionamentos de quem votou na oposição. “Quem ganha se acha legitimado a exercer um papel de domínio. E não é isso. Quem foi eleito não foi para dominar, foi eleito para governar”, sustentou.

O deputado reconheceu que a divisão política do país não será superada imediatamente, mas defendeu que as lideranças trabalhem para reduzir seus efeitos sobre a convivência social. “É muito natural que haja uma polarização. A gente não vai conseguir vencer isso agora. O Brasil está dividido ao meio. É inevitável, claro, isso. A gente não vai conseguir vencer. Mas como é que a gente convive nessa polarização? Como é que a gente controla os efeitos dessa polarização?”, questionou.

Ao ser perguntado sobre quais medidas pretende adotar nos próximos dias para promover a pacificação política, Zé Vitor ressaltou que pretende utilizar os espaços políticos de que dispõe para defender o diálogo e a reconstrução do país. “Eu tenho certeza de que eu não sou uma única voz. Tem várias vozes das suas formas. Tem muita mãe tentando acalmar essa discussão dentro da mesa no almoço. Tem muito líder religioso que também tem tido essa visão de que precisa recolocar as coisas no lugar”, afirmou.

O presidente do PL mineiro encerrou a fala defendendo que as divergências eleitorais não impeçam o enfrentamento dos problemas econômicos e sociais do país. “Tem muito boleto para pagar, tem conta pública para reajustar, tem uma geração para poder se estimular. Isso a gente só consegue fazer verdadeiramente se a gente estiver em um ambiente que seja capaz de respeitar a diferença”, concluiu.

Denúncias e medidas de fiscalização

As denúncias de assédio eleitoral recebidas pelo MTE incluem relatos de constrangimento, ameaças e discriminação contra trabalhadores por suas escolhas políticas. Os registros são encaminhados à Auditoria Fiscal do Trabalho, responsável por avaliar as informações e realizar fiscalizações para identificar eventuais irregularidades.

A circulação de listas de boicote a comerciantes também passou a integrar o debate sobre perseguição por motivação política. As mensagens compartilhadas por aplicativos como o WhatsApp identificam estabelecimentos supostamente ligados a eleitores de Lula e incentivam consumidores a deixar de frequentá-los.

A divulgação dessas listas pode configurar crime de perseguição quando envolve condutas reiteradas que ameaçam a integridade física ou psicológica das vítimas ou perturbam sua liberdade e privacidade. A caracterização depende das circunstâncias de cada caso.