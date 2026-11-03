Exames de Lula estão "dentro da normalidade", diz boletim médico

27/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Presidente Lula comemorando seu aniversário de 81 anos no Palácio da Alvorada. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um novo boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, informou que todos os exames realizados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão “dentro da normalidade”. O chefe do Executivo esteve na unidade nesta terça-feira (3/11) para uma avaliação de rotina, previamente agendada.

“O presidente segue sua agenda habitual de trabalho e continua sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio”, afirma o comunicado.

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A ida de Lula ao médico em São Paulo também ocorre dias após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter declarado o presidente vencedor das eleições. Lula, de 81 anos, teve a voz prejudicada por causa dos discursos feitos durante a campanha eleitoral.

Na última semana, dias após o resultado do segundo turno, o presidente queixou-se de dificuldades para discursar a apoiadores em Brasília, durante a comemoração de seu aniversário. No último domingo (1º), porém, Lula publicou um vídeo no Instagram em que sua voz aparenta estar normal.

Os exames de rotina também serão realizados sete meses após o petista ter passado por uma pequena intervenção hospitalar para a retirada de uma ceratose, lesão na pele na região da cabeça.