InícioPolítica
APÓS FUGA DO BRASIL

Flávio Bolsonaro discursará em evento de aliados de Trump nos EUA

Senador participará de encontro conservador na Flórida ao lado de Jim Caviezel, ator que interpretou Jair Bolsonaro no filme "Dark Horse"

Flávio está nos EUA desde outubro, quando fugiu do Brasil após ser derrotado nas urnas pelo presidente Lula - (crédito: Charles Vieira)
Flávio está nos EUA desde outubro, quando fugiu do Brasil após ser derrotado nas urnas pelo presidente Lula - (crédito: Charles Vieira)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) participa nesta quinta-feira (5/11) de um jantar promovido pela Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), em Mar-a-Lago, na Flórida. O parlamentar está entre os convidados que discursarão no encontro, realizado em um dos espaços da propriedade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A programação também inclui o ator Jim Caviezel, que interpretou o ex-presidente Jair Bolsonaro no filme Dark Horse.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A cerimônia está prevista para ocorrer entre 20h e meia-noite pelo horário de Brasília. Até o momento, os organizadores não divulgaram o horário das falas. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), irmão do senador, também aparece na relação de participantes da conferência, que reúne representantes do movimento conservador norte-americano e lideranças internacionais até 7 de novembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A presença de Caviezel no mesmo evento que Flávio, que fugiu do Brasil em outubro após ser derrotado nas urnas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ocorre enquanto a produção de Dark Horse é investigada pela Polícia Federal. A apuração envolve conversas entre o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, nas quais foram discutidos recursos para financiar o longa-metragem. Segundo informações reunidas pela PF, Flávio tratou diretamente com o empresário sobre os pagamentos relacionados ao projeto. O filho "01" de Jair confirmou que buscou investidores para o filme, mas negou a prática de irregularidades.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 05/11/2026 10:34 / atualizado em 05/11/2026 10:37
x