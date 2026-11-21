O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado no Hospital DF Star, em Brasília, sem tornozeleira eletrônica e sob monitoramento ininterrupto de policiais militares. A informação foi enviada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em ofício encaminhado neste sábado (21). O equipamento foi retirado temporariamente por determinação judicial e deverá ser recolocado após a alta hospitalar.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária no âmbito da execução penal nº 169/DF. Segundo a PMDF, mesmo sem o dispositivo eletrônico, a custódia do ex-presidente está sendo mantida por uma equipe de policiais militares que permanece nas dependências do hospital durante 24 horas por dia.

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De acordo com o documento, a internação ocorreu após Bolsonaro apresentar dores abdominais na tarde de sexta-feira (20). Um médico foi chamado para atendê-lo na residência e recomendou a remoção imediata ao hospital para a realização de exames complementares.

O ex-presidente foi levado ao DF Star por volta das 16h, em uma viatura descaracterizada da PMDF, acompanhado pelo médico. Outras viaturas ostensivas também participaram do deslocamento, sob o comando do oficial de dia.

Na unidade hospitalar, a avaliação médica identificou um quadro de obstrução intestinal, que levou à indicação de internação para investigação diagnóstica e acompanhamento clínico. A previsão inicial era de permanência por quatro dias. Até o envio do ofício ao STF, Bolsonaro continuava internado, sem previsão oficial de alta.

A retirada da tornozeleira ocorreu por volta das 17h52 de sexta-feira, em cumprimento à decisão de Moraes. O procedimento foi realizado por uma policial penal. Conforme o documento, a suspensão do monitoramento eletrônico é temporária e vale apenas durante a internação. O equipamento deverá ser reinstalado quando Bolsonaro deixar o hospital.

Estado de saúde

Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com diagnóstico de abdome agudo obstrutivo. Segundo boletim médico, ele está clinicamente estável, consciente, orientado e respirando espontaneamente. De acordo com a equipe médica, foi iniciado tratamento clínico com hidratação, jejum oral, suporte nutricional e passagem de sonda gástrica.

O senador eleito Carlos Bolsonaro, que acompanha o ex-presidente desde o fim da tarde de sexta, afirmou, em publicação nas redes sociais neste sábado, que o pai passaria por novos exames pela manhã para avaliar a evolução do quadro, os próximos passos do tratamento e a eventual necessidade de cirurgia.