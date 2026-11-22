Apesar de reconhecer o excesso de exposição do tribunal, Gilmar defendeu a atuação do STF nos processos relacionados à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), admitiu que a Corte enfrenta um excesso de exposição pública e que pode haver falta de autocontenção na atuação dos magistrados. Em entrevista ao jornalista Jorge Fontevecchia, da rádio argentina Perfil, o ministro afirmou que a facilidade de acesso ao tribunal por partidos políticos, entidades e outros setores da sociedade contribui para ampliar o protagonismo do Supremo e colocá-lo frequentemente no centro de disputas políticas.

Segundo Gilmar, o modelo estabelecido pela Constituição de 1988 permite que diferentes atores acionem diretamente o STF, o que faz com que a Corte seja chamada a se manifestar sobre uma grande variedade de assuntos. Para o ministro, embora esse mecanismo fortaleça o acesso à Justiça, também contribui para uma exposição excessiva da instituição e dificulta o distanciamento esperado de um tribunal constitucional.

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"Talvez o tribunal seja um dos mais poderosos do mundo. [...] Talvez nós tenhamos nos tornado muito importantes até porque o caminho da provocação é tão aberto que a toda hora o tribunal é chamado a intervir. Talvez não haja uma autocontenção, o self-restraint", afirmou.

O magistrado também citou a pandemia de Covid-19 como um dos períodos em que o Supremo ganhou ainda mais visibilidade. Na ocasião, a Corte tomou decisões sobre a autonomia de estados e municípios na adoção de medidas sanitárias e sobre a atuação do governo federal no enfrentamento da crise. As intervenções provocaram reações de apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro e intensificaram os ataques à instituição e a seus integrantes.

Apesar de reconhecer o excesso de exposição do tribunal, Gilmar defendeu a atuação do STF nos processos relacionados à tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O ministro destacou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de integrantes das Forças Armadas como um marco para a democracia brasileira e afirmou que a responsabilização de militares representou uma mudança histórica no país.

Na avaliação do decano, o julgamento de oficiais de alta patente demonstrou que ninguém está acima da Constituição, independentemente do cargo ou da posição ocupada nas instituições. Gilmar ressaltou que o Brasil nunca havia levado generais a julgamento em um contexto semelhante e destacou a condenação de quatro militares e do ex-presidente.

"O Supremo teve um papel importante na punição do ex-presidente agora e também na punição de militares. Até então, o Brasil, diferentemente até da Argentina, [...] nunca tinha colocado um general nas barras dos tribunais. Quatro generais foram condenados, Bolsonaro foi condenado", declarou.

Para o ministro, a resposta do Judiciário foi decisiva para impedir uma ruptura institucional. Ele afirmou que a proteção da democracia e a prevenção de golpes de Estado estão entre as principais atribuições de uma Suprema Corte e que o STF cumpriu esse papel ao responsabilizar os envolvidos na tentativa de golpe.

Gilmar também comparou a reação brasileira aos ataques de 8 de janeiro de 2023 com a resposta dos Estados Unidos à invasão do Capitólio, em Washington, em janeiro de 2021. Na avaliação dele, o Brasil estabeleceu uma resposta mais firme ao responsabilizar os envolvidos, sem conceder perdão aos condenados por crimes contra a democracia.

Ao defender o resultado dos julgamentos, o ministro afirmou que as decisões do Supremo tiveram repercussão internacional e serviram de exemplo para outros países que enfrentam ameaças às instituições democráticas. Para ele, a punição dos responsáveis também tem um efeito preventivo, ao deixar claro que novas tentativas de golpe não serão toleradas.

"O Brasil deu uma lição para o mundo. Lá [nos EUA] houve indulto e perdão; aqui não. Nós dissemos claramente, a partir da Constituição, que esses crimes não são indultáveis. O Bolsonaro fez um teste [...] deu o indulto a ele e o Supremo disse 'não'. [...] Essa decisão também é exemplar para ter evitado novas iniciativas", concluiu Gilmar Mendes.