*Por Mariana Garcia

O senador Izalci Lucas (PL-DF), eleito deputado federal, afirmou que votou a favor do pacote de ajuste fiscal do governo federal após um acordo que garantiu a preservação do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Segundo ele, a negociação evitou um prejuízo de quase R$ 2 bilhões por ano à capital. O parlamentar participou das articulações no Senado e defendeu que a retirada do fundo foi uma vitória para o DF.

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Em entrevista às jornalistas Denise Rothenburg e Samanta Sallum durante o CB.Poder, parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília, nesta segunda-feira (23/11), Izalci também criticou outros pontos do pacote. Para ele, as medidas transferem parte do peso do ajuste fiscal para estados, municípios e empresas, em vez de reduzir as despesas do governo federal. "O que eu critico muito é que o governo federal tá cortando a carne dos outros e não a carne dele", destacou o senador.

Izalci afirmou que o acordo também garantiu mudanças na compensação de perdas previstas na Lei Kandir e esclareceu que empresas poderão utilizar créditos de PIS e Cofins para compensar valores devidos pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), que começa a ser implementada em janeiro. Sobre a votação do pacote na Câmara, prevista para esta segunda-feira, ele acredita que o texto será aprovado sem alterações.

Autonomia do DF

Outro assunto abordado foi a PEC 1/2025, apresentada por Izalci para ampliar a autonomia do governo local na gestão das forças de segurança. A proposta altera o artigo 21 da Constituição e busca permitir que o GDF administre os recursos destinados às corporações sem depender de autorização federal para medidas como concursos e reajustes salariais.

“A governadora, para fazer um concurso público ou dar um reajuste salarial para o Segurança Pública, tem que pedir para o Governo Federal que, concordando, manda para o Congresso, depois, se autorizado, dar o reajuste. E toda vez que essa questão vai para o Congresso, gera discussão, precisamos tirar isso”, afirma. O senador afirmou que trabalha para avançar com a proposta no Senado ainda durante seu mandato.

Futuro do BRB

Questionado sobre o Banco de Brasília (BRB), Izalci se posicionou contra a privatização da instituição. Para ele, o banco tem condições de se recuperar, mas precisa de um aporte de capital.

“Eu acho que o BRB tem todas as condições de se recuperar, inclusive com ações que já foram apresentadas com relação à restituição”, declarou. O senador também afirmou que busca uma reunião com o ministro da Fazenda para discutir alternativas de financiamento e mencionou a recuperação de recursos aplicados em fundos.

Reforma tributária e a Câmara dos Deputados

O parlamentar também demonstrou preocupação com a alíquota da CBS. Ele citou a estimativa de 11,3% apresentada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), acima dos cerca de 9,2% inicialmente projetados, e alertou para a possibilidade de o IVA chegar a 30%. Izalci defendeu a revisão dos benefícios fiscais concedidos a setores específicos para evitar o aumento da carga tributária.

Eleito para a próxima legislatura, Izalci também comentou a disputa pelo comando da Câmara dos Deputados. O PL, que terá uma bancada de 121 parlamentares, ainda discute se lançará candidato próprio ou apoiará outro nome. O senador defendeu que o partido busque alianças para garantir espaço nas principais comissões da Casa e evitar o isolamento político. “Não adianta nada também ganhar tudo no Senado, chega na Câmara você perder tudo”, afirmou.

Apesar de não assumir compromisso com a reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que, se o PL lançar candidatura própria, votará no nome escolhido pela legenda.

Veja a entrevista completa:

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer