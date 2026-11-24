Em abril, Jorge Messias teve a indicação rejeitada por 42 votos contrários e 34 favoráveis - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende insistir no nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). O desejo do petista, porém, esbarra em dois entraves: um de ordem regimental, no Senado Federal, e outro de natureza política, dentro da própria Corte.

O artigo 5º do Ato da Mesa do Senado nº 1, de 2010, que regulamenta dispositivos do Regimento Interno da Casa Alta relativos à escolha de autoridades, estabelece que “é vedada a apreciação, na mesma sessão legislativa, de indicação de autoridade rejeitada pelo Senado Federal”.

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Na prática, embora possa encaminhar novamente o nome de Messias ainda neste ano, Lula terá de aguardar fevereiro de 2027 para que a escolha seja submetida ao crivo dos parlamentares, mantida a atual norma.

Nas coxias do Supremo, o cenário tampouco é dos mais favoráveis ao titular da AGU. Segundo fontes ouvidas pelo Correio, até mesmo auxiliares de ministros aliados de Messias, a exemplo de André Mendonça, avaliam haver uma movimentação de integrantes do tribunal para que uma eventual nova indicação não prospere.

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No Legislativo, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), mantém a preferência por Rodrigo Pacheco. Como mostrou a reportagem, o senador estaria resistente, inclusive, à construção de uma terceira via — hipótese que o líder-mor do PT não descartou em conversas com interlocutores.

Em abril, Messias teve a indicação rejeitada por 42 votos contrários e 34 favoráveis, sacramentando a primeira derrota de um presidente da República na escolha de um integrante do STF em 132 anos.

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