Roger Waters, ex-Pink Floyd, está entre os cantores que participarão da cerimônia e posse de Lula - (crédito: Getty Images)

"Cumprimentar as pessoas e cair na farra. Estou muito feliz da vida."

Esses são os planos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a posse de seu quarto mandato, marcada para 5 de janeiro de 2027, uma terça-feira, em Brasília.

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"Quero festejar nossa vitória, não foi uma vitória qualquer", acrescentou durante transmissão ao vivo no último sábado (21/11) organizada pelo deputado André Janones (Rede-MG).

A menos de seis semanas da cerimônia, a primeira-dama, Rosangela Lula da Silva, a Janja, foi confirmada pelo presidente como coordenadora do evento, e o governo fala em reunir até 1 milhão de pessoas na Esplanada dos Ministérios.

Segundo publicou o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a festa contará com atrações internacionais, como Roger Waters, do Pink Floyd, e o porto-riquenho Bad Bunny. Outros detalhes da programação, porém, ainda estão sem confirmação oficial.

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A reportagem da BBC enviou perguntas à assessoria de comunicação do Palácio do Planalto sobre organização, programação, custos, convidados e segurança. Não houve resposta até a publicação deste texto.

O rito: mais cedo e com a faixa entregue pelo 'povo'

A posse de Lula em 5 de janeiro de 2027 marcará a primeira mudança na data da cerimônia desde 1995. Até então, os presidentes eleitos assumiam o cargo em 1º de janeiro, conforme estabelecido pela Constituição de 1988. Antes disso, a posse presidencial ocorria em 15 de março.

A alteração foi determinada pela Emenda Constitucional nº 111, promulgada em setembro de 2021, e vale a partir das eleições de 2026. No caso de governadores e vice-governadores, a posse passa a ser dia 6 de janeiro.

A separação das datas permite que os dirigentes estaduais recém-eleitos consigam ir à posse em Brasília. Enquanto isso, deputados e senadores continuam assumindo em 1º de fevereiro.

Como em outras posses, Lula vai ao Congresso, presta o compromisso constitucional e assina o termo de posse. Depois sobe a rampa do Planalto, discursa no Parlatório e dá posse aos ministros.

A novidade pode ser no horário. Segundo a CNN Brasil, Lula pretende conversar com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), para que a sessão comece às 10h, e não à tarde, como nas últimas posses.

O objetivo é terminar mais cedo por causa dos convidados estrangeiros, além de possibilitar que caravanas retornem às suas origens ainda no mesmo dia, evitando sobrecarga de hospedagem.

Getty Images Roger Waters, ex-Pink Floyd, está entre os cantores que participarão da cerimônia e posse de Lula

Como não há troca de ocupante no cargo, não haverá transmissão da faixa por um antecessor. Lula indicou que vai repetir o modelo de 2023, quando recebeu a faixa de representantes da sociedade.

"Mulheres, jovens, negros, índios e os meus velhinhos e velhinhas", disse durante a transmissão ao vivo de sábado. Ainda não se sabe quem serão essas pessoas nem como serão escolhidas.

Na mesma live, Lula também afirmou que passaria a faixa presidencial caso seu adversário Flávio Bolsonaro (PL) tivesse ganhado o pleito.

"Não vejo porque não passar. O pai dele foi mequetrefe, fujão, você disputa uma eleição, se você ganha vale e se perde não vale? Se perdesse eu iria entregar a faixa ao ganhador, se ele não quisesse, paciência. Agora, como eu mesmo ganhei, quem vai passar a faixa para mim é o povo brasileiro", disse.

Organização de Janja

Getty Images Janja será responsável por coordenar a cerimônia de posse de Lula

Durante a live, Lula também disse que a esposa, Janja, seria coordenadora da posse. A primeira-dama já tinha comandado a organização em 2022, quando chefiou o grupo de trabalho da transição responsável pela cerimônia.

A equipe ao lado de Janja ainda não foi formalizada. Desde o início de novembro, o governo diz que um decreto vai criar a comissão organizadora, com integrantes de ministérios. Até esta segunda-feira (23/11), o texto não tinha sido publicado no Diário Oficial.

O PT também montou uma estrutura própria. Em circular à militância, o presidente do partido, Edinho Silva, informou que a direção nacional criou uma comissão de organização da posse, em articulação com a Presidência, e pediu aos diretórios estaduais que organizem caravanas para Brasília.

Na primeira posse organizada por Janja, uma das novidades foi o Festival do Futuro, evento cultural gratuito que reuniu dezenas de artistas na Esplanada em 2023. Na edição, se apresentaram nomes como Martinho da Vila, Pabllo Vittar, Kleber Lucas e a recém-anunciada ministra da Cultura, Margareth Menezes. Não houve cobrança de cachê.

Desta vez, o governo, segundo informações d'O Globo, trará Roger Waters, cofundador do Pink Floyd. Waters fez campanha pública por Lula no segundo turno e visitou o presidente no Planalto em 2023. A estrela do reggaeton Bad Bunny também está confirmado, segundo o jornal.

Segundo a CNN, o governo também procurou as equipes de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Fafá de Belém. Igor Kannário e BaianaSystem ainda aparecem como cotados.

Dessa vez, uma comissão do PT também estuda transferir gastos do festival para o governo federal, de acordo com a Folha de S. Paulo – em 2023, os custos com estrutura foram pagos por partidos da coligação do partido e atores da sociedade civil.

Público, caravanas e o dia na cidade

Integrantes do governo esperam entre 750 mil a 1 milhão de pessoas na posse, segundo a CNN. Em 2023, a posse reuniu cerca de 500 mil na Esplanada. A procura por passagens para Brasília subiu cerca de 70% depois da reeleição.

Além disso, há excursões de diversos pontos do Brasil, com e sem hospedagem, com preços que vão de R$ 700 até R$ 2 mil.

A rede hoteleira de Brasília já tem ocupação de cerca de 90%, de acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do DF (Abih-DF), Henrique Severien.

Para receber esse público, o governo negociou com o governo do Distrito Federal o uso de escolas, estacionamentos e parques como alojamento. O Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade e a Granja do Torto estão entre as áreas disponíveis para barracas no dia.

Caso o espaço não seja suficiente, a Concha Acústica de Brasília e escolas públicas também podem ser liberadas, segundo Bernardo Carvalho Antunes, secretário de Turismo do Distrito Federal.

O Planalto também pediu transporte público gratuito no dia.

O 5 de janeiro não deve ser feriado formal, mas ponto facultativo. A governadora do DF, Celina Leão (PP), reeleita, disse em 17 de novembro que pretende decretar ponto facultativo nos dias 5 e 6, data da sua própria posse. Nenhum dos dois decretos foi publicado até o momento.

Trump e Milei

Getty Images Ainda não se sabe se Milei e Trump serão convidados para a posse de Lula

Para todas as posses presidenciais, o Itamaraty convida os chefes de Estado de todos os países com que o Brasil tem relações diplomáticas. Segundo o Metrópoles e O Globo, isso inclui Donald Trump e Javier Milei, apesar do atrito de Lula com os dois governos.

O Planalto não confirmou se os convites já foram enviados nem se há presenças confirmadas.

O próprio Lula não foi às posses de Trump, em janeiro de 2025, nem de Milei, em dezembro de 2023. Nos dois casos, o Brasil mandou representantes. EUA e Argentina ainda não reconheceram oficialmente o resultado da eleição.

Em 2023, 18 chefes de Estado e delegações de 65 países foram a Brasília, o maior número desde a redemocratização. Na posse de Jair Bolsonaro, em 2019, foram dez.

Segurança: as sombras do 8 de janeiro

Para garantir a segurança no evento, a Secretaria de Segurança Pública do DF reuniu 22 órgãos distritais e federais, entre eles a Polícia Militar do DF, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e as polícias legislativas da Câmara e do Senado. A primeira reunião geral foi em 10 de novembro.

O GSI cuida da proteção direta do presidente, e a PM do DF, do perímetro. Eventuais protestos ficarão limitados à altura da Avenida José Sarney, a cerca de 2 km da Esplanada.

A operação vai até 10 de janeiro, dois dias depois de completar quatro anos dos ataques às sedes dos Três Poderes. Um comitê monitora redes sociais e convocações suspeitas desde agosto. Segundo o secretário de Segurança do DF, Alexandre Patury, não houve alertas até agora.