"Cumprimentar as pessoas e cair na farra. Estou muito feliz da vida."
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Esses são os planos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a posse de seu quarto mandato, marcada para 5 de janeiro de 2027, uma terça-feira, em Brasília.
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"Quero festejar nossa vitória, não foi uma vitória qualquer", acrescentou durante transmissão ao vivo no último sábado (21/11) organizada pelo deputado André Janones (Rede-MG).
A menos de seis semanas da cerimônia, a primeira-dama, Rosangela Lula da Silva, a Janja, foi confirmada pelo presidente como coordenadora do evento, e o governo fala em reunir até 1 milhão de pessoas na Esplanada dos Ministérios.
Segundo publicou o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a festa contará com atrações internacionais, como Roger Waters, do Pink Floyd, e o porto-riquenho Bad Bunny. Outros detalhes da programação, porém, ainda estão sem confirmação oficial.
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A reportagem da BBC enviou perguntas à assessoria de comunicação do Palácio do Planalto sobre organização, programação, custos, convidados e segurança. Não houve resposta até a publicação deste texto.
O rito: mais cedo e com a faixa entregue pelo 'povo'
A posse de Lula em 5 de janeiro de 2027 marcará a primeira mudança na data da cerimônia desde 1995. Até então, os presidentes eleitos assumiam o cargo em 1º de janeiro, conforme estabelecido pela Constituição de 1988. Antes disso, a posse presidencial ocorria em 15 de março.
A alteração foi determinada pela Emenda Constitucional nº 111, promulgada em setembro de 2021, e vale a partir das eleições de 2026. No caso de governadores e vice-governadores, a posse passa a ser dia 6 de janeiro.
A separação das datas permite que os dirigentes estaduais recém-eleitos consigam ir à posse em Brasília. Enquanto isso, deputados e senadores continuam assumindo em 1º de fevereiro.
Como em outras posses, Lula vai ao Congresso, presta o compromisso constitucional e assina o termo de posse. Depois sobe a rampa do Planalto, discursa no Parlatório e dá posse aos ministros.
A novidade pode ser no horário. Segundo a CNN Brasil, Lula pretende conversar com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União-AP), para que a sessão comece às 10h, e não à tarde, como nas últimas posses.
O objetivo é terminar mais cedo por causa dos convidados estrangeiros, além de possibilitar que caravanas retornem às suas origens ainda no mesmo dia, evitando sobrecarga de hospedagem.
Como não há troca de ocupante no cargo, não haverá transmissão da faixa por um antecessor. Lula indicou que vai repetir o modelo de 2023, quando recebeu a faixa de representantes da sociedade.
"Mulheres, jovens, negros, índios e os meus velhinhos e velhinhas", disse durante a transmissão ao vivo de sábado. Ainda não se sabe quem serão essas pessoas nem como serão escolhidas.
Na mesma live, Lula também afirmou que passaria a faixa presidencial caso seu adversário Flávio Bolsonaro (PL) tivesse ganhado o pleito.
"Não vejo porque não passar. O pai dele foi mequetrefe, fujão, você disputa uma eleição, se você ganha vale e se perde não vale? Se perdesse eu iria entregar a faixa ao ganhador, se ele não quisesse, paciência. Agora, como eu mesmo ganhei, quem vai passar a faixa para mim é o povo brasileiro", disse.
Organização de Janja
Durante a live, Lula também disse que a esposa, Janja, seria coordenadora da posse. A primeira-dama já tinha comandado a organização em 2022, quando chefiou o grupo de trabalho da transição responsável pela cerimônia.
A equipe ao lado de Janja ainda não foi formalizada. Desde o início de novembro, o governo diz que um decreto vai criar a comissão organizadora, com integrantes de ministérios. Até esta segunda-feira (23/11), o texto não tinha sido publicado no Diário Oficial.
O PT também montou uma estrutura própria. Em circular à militância, o presidente do partido, Edinho Silva, informou que a direção nacional criou uma comissão de organização da posse, em articulação com a Presidência, e pediu aos diretórios estaduais que organizem caravanas para Brasília.
Na primeira posse organizada por Janja, uma das novidades foi o Festival do Futuro, evento cultural gratuito que reuniu dezenas de artistas na Esplanada em 2023. Na edição, se apresentaram nomes como Martinho da Vila, Pabllo Vittar, Kleber Lucas e a recém-anunciada ministra da Cultura, Margareth Menezes. Não houve cobrança de cachê.
Desta vez, o governo, segundo informações d'O Globo, trará Roger Waters, cofundador do Pink Floyd. Waters fez campanha pública por Lula no segundo turno e visitou o presidente no Planalto em 2023. A estrela do reggaeton Bad Bunny também está confirmado, segundo o jornal.
Segundo a CNN, o governo também procurou as equipes de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Fafá de Belém. Igor Kannário e BaianaSystem ainda aparecem como cotados.
Dessa vez, uma comissão do PT também estuda transferir gastos do festival para o governo federal, de acordo com a Folha de S. Paulo – em 2023, os custos com estrutura foram pagos por partidos da coligação do partido e atores da sociedade civil.
Público, caravanas e o dia na cidade
Integrantes do governo esperam entre 750 mil a 1 milhão de pessoas na posse, segundo a CNN. Em 2023, a posse reuniu cerca de 500 mil na Esplanada. A procura por passagens para Brasília subiu cerca de 70% depois da reeleição.
Além disso, há excursões de diversos pontos do Brasil, com e sem hospedagem, com preços que vão de R$ 700 até R$ 2 mil.
A rede hoteleira de Brasília já tem ocupação de cerca de 90%, de acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do DF (Abih-DF), Henrique Severien.
Para receber esse público, o governo negociou com o governo do Distrito Federal o uso de escolas, estacionamentos e parques como alojamento. O Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade e a Granja do Torto estão entre as áreas disponíveis para barracas no dia.
Caso o espaço não seja suficiente, a Concha Acústica de Brasília e escolas públicas também podem ser liberadas, segundo Bernardo Carvalho Antunes, secretário de Turismo do Distrito Federal.
O Planalto também pediu transporte público gratuito no dia.
O 5 de janeiro não deve ser feriado formal, mas ponto facultativo. A governadora do DF, Celina Leão (PP), reeleita, disse em 17 de novembro que pretende decretar ponto facultativo nos dias 5 e 6, data da sua própria posse. Nenhum dos dois decretos foi publicado até o momento.
Trump e Milei
Para todas as posses presidenciais, o Itamaraty convida os chefes de Estado de todos os países com que o Brasil tem relações diplomáticas. Segundo o Metrópoles e O Globo, isso inclui Donald Trump e Javier Milei, apesar do atrito de Lula com os dois governos.
O Planalto não confirmou se os convites já foram enviados nem se há presenças confirmadas.
O próprio Lula não foi às posses de Trump, em janeiro de 2025, nem de Milei, em dezembro de 2023. Nos dois casos, o Brasil mandou representantes. EUA e Argentina ainda não reconheceram oficialmente o resultado da eleição.
Em 2023, 18 chefes de Estado e delegações de 65 países foram a Brasília, o maior número desde a redemocratização. Na posse de Jair Bolsonaro, em 2019, foram dez.
Segurança: as sombras do 8 de janeiro
Para garantir a segurança no evento, a Secretaria de Segurança Pública do DF reuniu 22 órgãos distritais e federais, entre eles a Polícia Militar do DF, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e as polícias legislativas da Câmara e do Senado. A primeira reunião geral foi em 10 de novembro.
O GSI cuida da proteção direta do presidente, e a PM do DF, do perímetro. Eventuais protestos ficarão limitados à altura da Avenida José Sarney, a cerca de 2 km da Esplanada.
A operação vai até 10 de janeiro, dois dias depois de completar quatro anos dos ataques às sedes dos Três Poderes. Um comitê monitora redes sociais e convocações suspeitas desde agosto. Segundo o secretário de Segurança do DF, Alexandre Patury, não houve alertas até agora.
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