Lula e Cleitinho Azevedo em encontro para discutir a renegociação da dívida de Minas Gerais com a União - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), disse nesta quinta-feira (26/11) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou disposição para ajudar o estado a resolver a dívida com a União. Segundo ele, a reunião em Brasília é “um gesto que ele já deu para o governo de Minas Gerais”. Foi a primeira conversa e o primeiro encontro presencial entre os dois.

Ao falar com jornalistas após a reunião, no Palácio da Alvorada, Cleitinho classificou o encontro como “extremamente produtivo”, disse que a relação com o governo federal será “respeitosa, democrática” e tratou a conversa como um gesto de pacificação. “O país precisa ser pacificado”, afirmou. Para ele, o Brasil “não vai prosperar da forma que está dividido”.

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O governador eleito também argumentou que precisa do apoio federal para administrar o estado: “Para governar Minas Gerais, eu preciso do governo federal”. Ele disse ainda que Lula será bem-vindo em Minas sempre que puder visitar o estado.

Contraproposta para a dívida

A dívida de Minas com a União, que ultrapassa R$ 180 bilhões, foi o centro da reunião. Também participaram o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, e o advogado-geral do Estado, Danilo Castro.

A equipe de Cleitinho apresentou uma contraproposta nos moldes do Propag, o programa federal de renegociação das dívidas dos estados, e Durigan vai reavaliar os termos. Uma reunião técnica está marcada para esta sexta-feira (27/11), em Brasília, e novas conversas devem ocorrer na semana seguinte.

Questionado se Lula deu algum sinal sobre a proposta mineira, Cleitinho respondeu: “A sinalização é estar aqui hoje. Tem sinalização maior que essa?”. “Quero pagar a dívida, desde que seja de uma forma que eu consiga pagar”.

Entre as alternativas em discussão está a Codemig. Uma opção é a federalização da empresa; a outra é transferir à União o fluxo de receitas, com o estado mantendo a administração. O contrato teria duração de 30 anos e poderia chegar a R$ 30 bilhões. A equipe do governador eleito ainda não divulgou oficialmente os detalhes.

Negociação começou na AGU

Na véspera, Cleitinho e a senadora eleita Marília Campos (PT-MG) se reuniram com o advogado-geral da União, Jorge Messias, que apresentou uma proposta alternativa. Representantes do Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também participaram, e o encontro resultou na criação de uma equipe técnica conjunta entre União e estado para construir uma proposta consensual.

Minas aderiu formalmente ao Propag em dezembro de 2025, optando pelo refinanciamento em 360 meses, com juro real zero e amortização de 20% do saldo devedor.

Convite para a posse no Jequitinhonha

Cleitinho também convidou Lula para a posse, em 6 de janeiro, um dia após a posse presidencial. A ideia é realizar a cerimônia no Vale do Jequitinhonha, região que ele quer mostrar ao “Brasil e o mundo”. Segundo o governador eleito, a presença do presidente chamaria atenção para a região e ajudaria a atrair investimentos para o Vale, o Norte de Minas e outras partes do estado.

Segundo assessores, Lula e Cleitinho conversaram sobre o Jequitinhonha, região que o presidente costuma citar em discursos, e trocaram histórias pessoais em tom cordial.



