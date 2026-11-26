Na publicação, o presidente desejou sucesso ao governador eleito e afirmou que pretende trabalhar em parceria com o novo governo estadual em benefício da população mineira - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como uma “conversa muito boa” a reunião com o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), realizada no Palácio da Alvorada. Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que os dois conversaram sobre política, economia e o futuro do Brasil e de Minas Gerais. Segundo o presidente, Cleitinho também falou sobre sua trajetória pessoal e seu compromisso com a população mais pobre. Lula, por sua vez, relembrou suas viagens pelo estado desde a década de 1970 e destacou sua ligação com as regiões do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri.

Durante o encontro, Cleitinho também convidou Lula para participar da cerimônia de posse, que pretende realizar no Vale do Jequitinhonha. Na publicação, o presidente desejou sucesso ao governador eleito e afirmou que pretende trabalhar em parceria com o novo governo estadual em benefício da população mineira.

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Um dos principais assuntos da reunião foi a dívida de Minas Gerais com a União, estimada em cerca de R$ 180 bilhões. As negociações envolvem o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que estabelece condições para a renegociação dos débitos estaduais. Segundo Lula, a equipe de Cleitinho vai se reunir com técnicos do Ministério da Fazenda para avançar nas discussões sobre a proposta apresentada pelo governador eleito.

A reunião no Alvorada contou com a participação do ministro da Fazenda, Dario Durigan. Ele ressaltou que qualquer proposta do novo governo mineiro precisará respeitar as regras legais e fiscais previstas no Propag. Cleitinho apresentou uma contraproposta, cujos detalhes foram mantidos sob reserva, e a equipe econômica se comprometeu a reavaliar os termos. Uma primeira reunião técnica foi agendada para discutir as condições de pagamento e a situação financeira do estado.

Apesar das diferenças políticas entre Lula e Cleitinho, o encontro também sinalizou disposição dos dois governos para manter uma relação institucional. Na saída da reunião, o governador eleito defendeu a pacificação do país e afirmou que o Brasil não vai prosperar enquanto permanecer dividido. Cleitinho também disse que Lula orientou sua equipe a atender e ajudar Minas Gerais.