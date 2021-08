Renan Bolsonaro diz que namoraria petista, mas Flávio retruca

VO Victória Olímpio

(crédito: Renan Bolsonaro/Instagram/Reprodução)

Renan Bolsonaro, conhecido também como filho 04 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), surpreendeu a todos ao afirmar que namoraria uma petista. Nas redes sociais, ele afirmou que não só não teria problema em se relacionar com alguém de partidos diferentes, como também contou que já namorou uma eleitora do Partido dos Trabalhadores (PT).

“Independente de partido político ou ideologia, se a mulher estiver comigo para crescer, para somar e para ser minha companheira, nada mais importa. O importante disso tudo é o amor. A verdade é que o amor sempre prevalece. Essa é minha opinião. Existindo o respeito entre nós dois para tudo não tem problema algum”, afirmou.

No entanto, o comentário gerou insatisfação entre os seguidores e até mesmo da família. O senador Flávio Bolsonaro, irmão de Renan conhecido como 01, comentou na publicação: "Ta de sacanagem 04?!". Em resposta, ele pediu calma ao irmão: "Relaxa aí 01".