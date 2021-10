Não é suco: conheça os benefícios para saúde do vinho sem álcool

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

Uma das bebidas mais apreciadas e charmosas em todo o mundo, o vinho também é ótimo para a saúde, beber uma taça por dia é a recomendação de bem estar. Agora, optar por um vinho sem álcool pode gerar mais benefícios ainda para o corpo. O grande diferencial de uma opção não alcoólica é a diminuição da pressão sanguínea, uma vantagem que não se obtém no consumo do vinho tradicional. Sem contar que a alternativa sem álcool tem menos calorias e é mais natural.

O tinto é um vinho com alguns benefícios interessantes, como por exemplo, o componente resveratrol, que auxilia no controle do colesterol, na proteção do coração e ainda ameniza a fadiga crônica, além disso possui propriedades anti-inflamatórias e anti-tumorais.

Para que não haja confusão, o sommelier Leandro D'Kessadjikian explica que o vinho sem álcool é totalmente diferente do suco de uva em sua fabricação: "O vinho desalcoolizado é produzido a partir do vinho convencional, ou seja, com as mesmas propriedades, elaborado nos processos de fermentação e depois pela desalcoolização. Já o suco de uva é feito por cozimento, passando pelo processo de pasteurização e então engarrafado".

É importante ressaltar que o processo de desalcoolização não é barato. O método de aquecimento para fazer o álcool evaporar não é simples, e acarreta uma grande perda de volume inicial da bebida. "Para se fazer um litro de vinho tinto sem álcool, por exemplo, é necessário 3,5 litros do vinho, pois no momento da desalcoolização, além do álcool, perde -se também água e outros componentes", informa o sommelier.