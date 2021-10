Dicas para você montar uma sala com móveis pretos sem cometer erros

LC Lugar Certo - Estado de Minas

Você acha o preto uma cor encantadora e elegante para utilizar na decoração da sua casa ou apartamento? Então continue com a gente e confira como combinar móveis pretos na sua sala de estar.



Primeiramente, vale lembrar o significado da cor preta. Ela é a cor do poder, da sofisticação e do glamour. Por isso, está relacionada a escritórios de executivos e decoração que tem um apelo mais sofisticado.

Além disso, também pode passar um ar de mistério, que pode combinar perfeitamente com o seu estilo.



Contudo, como decorar com móveis pretos sem erro? Afinal de contas, do lado oposto estão os móveis brancos, que são clássicos e difíceis de não combinarem com os ambientes. Desse modo, acompanhe a seguir porque usar móveis pretos na decoração.





Por que usar móveis pretos na decoração?

Você já notou que o preto está presente em diversos estilos de decoração, como no industrial e no escandinavo?



Sobretudo, a cor é mais fácil de combinar, pois contrasta com diversas tonalidades, como as cores neutras (branco e cinza) e as mais quentes, como o vermelho.



Além disso, os móveis pretos são clássicos e atemporais, podendo compor diferentes tipos de decoração.

E quando estamos pensando na decoração da sala, é importante chegar a um resultado que contemple aconchego e conforto, pois esse espaço é feito para você curtir os bons momentos em casa, sem preocupações.

Sala pequena pode ter decoração com móveis pretos?

Se a sua sala é pequena, o mais indicado são as cores claras, pois elas dão sensação de amplitude.



Mas isso não quer dizer que é proibido ter um sofá ou um rack preto, já que basta saber combiná-lo com cores claras.



Nesse sentido, invista em uma segunda cor clara. Que tal ter uma sala branca e preta, por exemplo?

Como utilizar a iluminação em sala com móveis escuros?

Naturalmente, os móveis pretos deixam o ambiente mais escuro. Mas, de modo geral, é possível investir em uma iluminação mais acolhedora e elegante.



Sendo assim, a dica é investir em lustres, abajures, luminárias, pendentes e fitas de LED.



Mas, calma, pois é bom contar com uma assessoria profissional ou pesquisar melhor o tema antes de montar a iluminação para que o ambiente fique harmonizado.



Lembre-se de valorizar a iluminação natural do ambiente, com cortinas leves e claras na janela.

Quais cores combinam com preto na decoração da sala?

Você verá agora algumas dicas que separamos para você fazer a decoração com móveis pretos na sua sala. confira!



Sala com parede preta: você também pode fazer as combinações de cores pintando uma parede de preto. Ela pode ficar em destaque, como atrás do sofá ou do rack.



Sala com piso preto: outra dica é escolher o preto no revestimento do piso. Para isso, há pedras naturais exóticas que caem bem nesse tipo de projeto. Ou você pode escolher opções mais em conta, como o porcelanato ou o piso laminado.



Sala preta com madeira: é a combinação ideal quando se busca mais elegância para a sala, lembrando que quanto mais escura a tonalidade da madeira, melhor é.



Sala preta e amarela: essa sala é bastante jovial, no entanto, especialistas recomendam não exagerar no amarelo, preferindo intercalar o preto e o amarelo na decoração.



Sala preta e bege: essa dupla também tem seu charme e elegância, podendo ser usada em uma composição com sofá preto e rack bege, por exemplo.



Sala preta e branca: é uma combinação clássica e difícil de errar, pois as cores combinam bastante. Mas a dica é usar uma terceira cor em algum detalhe, como o verde ou o tom amadeirado em um móvel.



Sala preta e cinza: o preto e o cinza podem deixar a sua sala leve e jovem, mas é interessante recorrer a uma terceira cor, como o branco, pois o cinza e o preto podem deixar o espaço frio e impessoal.



Sala preta e vermelha: essa dupla pode dar um aspecto mais sexy e vivo para a decoração da sua sala. Mas tome o cuidado de não exagerar nos detalhes para não deixar o espaço caricato.



Em resumo, decorar com móveis pretos mostra uma personalidade inovadora e sofisticada. Se você gosta de um ambiente exclusivo, aposte nesta ideia.