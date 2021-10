Veja cuidados em casa que ajudam a economizar na conta de luz

IP Iara Pereira*

A conta de luz tem estado cada vez mais cara. A crise hídrica dos últimos meses afetou não só o abastecimento de água, mas também a produção de energia elétrica e, por consequência, o bolso dos consumidores. A única opção para pagar menos no fim do mês é encontrar novas maneiras de reduzir o consumo. E elas podem começar pelo projeto arquitetônico escolhido.



A arquiteta Renata Pocztaruk, CEO da empresa ArqExpress, explica que é possível economizar muito com a ajuda da tecnologia. Além da ação básica de desligar as luzes ao sair de um cômodo, ela acrescenta que as lâmpadas de LED são a melhor escolha para todos os ambientes. Para além disso, existem ainda as opções com energia renovável, como instalar um painel fotovoltaico em casa para aproveitar a energia solar. Essa última opção costuma ser mais cara, mas o investimento compensa a longo prazo.



“É importante aproveitar sempre a luz do sol. Quanto maior a iluminação natural, menor o esforço para iluminar o ambiente artificialmente”, diz Renata. O consumo inteligente é essencial para reduzir o valor da conta no fim do mês. Instalar sensores de presença em áreas de menor uso e montar circuitos de acordo com a necessidade também podem auxiliar na economia. Dessa forma, um ambiente pode ter várias luminárias sem que todas precisem ser ligadas ao mesmo tempo diariamente.



Para Renata Pocztaruk, a iluminação é uma peça fundamental na construção dos ambientes: “A luz muda tudo. Você pode mudar o ambiente com iluminação, tornando mais aconchegante ou totalmente desagradável. A escolha da temperatura de cor correta é fundamental neste processo”.

Planejar para economizar

O arquiteto Glauco Vitor Dias, proprietário do escritório Vitor Dias Arquitetura, corrobora com essa afirmação e acrescenta mais fatores que devem ser pensados desde o processo de construção de uma casa: “Existe sempre a questão da orientação solar, de você planejar os ambientes da casa para o máximo aproveitamento do sol. Por exemplo, um bom posicionamento para os quartos é voltado para o leste, porque o sol da manhã é mais fraco. Já um lugar de permanência não tão prolongada, como a sala, pode ser voltada para o oeste, onde o sol se põe”.



E embora seja importante aproveitar a luz solar, também convém pensar em maneiras de proteger o ambiente com sombras. Breezes e marquises protegem as janelas da luz direta e, consequentemente, reduzem o calor no ambiente. Glauco explica que essa medida auxilia na redução de gastos porque, com o ambiente mais fresco, os moradores não vão precisar recorrer tanto ao ar-condicionado ou ao ventilador.



O arquiteto finaliza dizendo que realizar um projeto bem pensado de iluminação pode ajudar na economia. “Às vezes, o projeto possui várias lâmpadas, mas nem todas são ligadas. Você pode criar cenários. Então, se você vai ler um livro no sofá, acende um tipo de luz; se há uma festa, você acende outras determinadas lâmpadas. Com isso, você acaba tendo uma leve economia também porque você faz um projeto pensado nos cenários do dia a dia.”



Quente ou fria?

Opções mais econômicas e duráveis disponíveis no mercado, as lâmpadas de LED são classificadas pela “temperatura” da luz. Quanto mais fria, mais azulada; e quanto mais quente, mais amarelada. Esse fator não altera o consumo, mas pode ajudar a criar um ambiente perfeito.



A luz branca quente é a tonalidade mais amarelada. Muito associada às lâmpadas incandescentes, costuma deixar o ambiente com aspecto de maior relaxamento e aconchego, por se assemelhar à luz do sol. Luzes quentes podem ser usadas em áreas da sala de estar e nos quartos.



A luz branca fria tem aparência quase azulada. Essa tonalidade é recomendada para locais que necessitem de maior poder de iluminação para a realização de tarefas. Luzes frias são aconselhadas para a cozinha, escritório e banheiro.



Existe ainda a luz branca neutra, que se assemelha bastante à luz do dia e não causa tanta distorção de cores aos objetos. Esse modelo de lâmpada pode ser utilizado em qualquer ambiente interno ou externo.



