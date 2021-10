Casa reformada: saiba como realizar este sonho mesmo com pouca grana

LC Lugar Certo - Estado de Minas

O preço final de uma reforma pode variar muito. Mas é certo que a casa reformada e com aquele cheirinho de nova é o sonho de muitas famílias. Justamente por isso, a opção para quem não tem dinheiro guardado é o empréstimo pessoal. Então, confira dicas de como ter dinheiro para reformar a casa de um jeito simples e rápido.



A reforma da casa antiga ou o término da construção é um desejo que move muitas pessoas. Afinal de contas, quem não quer ter uma casa sem problemas de infiltração, com as portas e janelas em dia ou com aquele cômodo extra?



Sendo assim, mesmo com pouca grana, é possível tirar esse sonho do papel. Veja mais dicas a seguir.

Como realizar o sonho da casa reformada?

Muitas famílias compram um terreno e começam a construir aos poucos devido ao orçamento enxuto. Mas para se livrarem de uma vez do aluguel acabam se mudando com a construção inacabada.



E, como muitos dizem, o provisório se torna permanente. Assim, demoram anos e anos para terminar a obra. Paredes sem reboco, quartos sem portas ou ainda com a garagem e a lavanderia descobertas.



Em outras situações, a família comprou uma casa antiga, que parecia um bom negócio, mas precisa de um dinheiro extra para reformar o imóvel e colocá-lo em dia.

De todas as maneiras, a grande maioria dos brasileiros não tem condições de fazer tudo isso com pagamento à vista. Assim, precisam ter um planejamento. Portanto, confira algumas dicas para se sair bem na reforma:



- faça um bom planejamento;

- estipule um teto de gastos;

- crie um cronograma de reforma;

- escolha bem a mão de obra;

- não compre materiais de construção com pressa;

- mantenha os insumos organizados para evitar comprar mais do que necessita;

- lembre-se que pode haver imprevistos.



Enfim, a reforma do seu imóvel é assunto sério e merece planejamento e paciência. E como colocar tudo isso em prática sem uma reserva financeira? Veja a seguir.

Quais são as vantagens do empréstimo pessoal?

Há muitas opções para reunir uma grana extra e ter, finalmente, a casa reformada. Mas o caminho mais viável é o empréstimo pessoal.



Isso porque ele é menos burocrático e assegura o dinheiro que você precisa para dar início ao projeto de reforma.

Nesse sentido, é bom lembrar suas principais vantagens, como:

Liberação rápida



Depois que o dinheiro é aprovado, ele cai na sua conta em até um dia útil. Muitas das vezes, a liberação é quase imediata.

Acesso para negativados



Normalmente, ao buscar crédito na rede bancária, o valor é negado se a pessoa interessada estiver com o nome nos serviços de proteção ao crédito. Em contrapartida, o empréstimo pessoal é liberado para pessoas negativadas na maioria das financeiras.

Melhor que entrar no limite do cheque especial



O empréstimo pessoal é muito melhor que usar o limite do cheque especial ou cair no crédito rotativo do cartão de crédito. Nesse sentido, os juros do cheque especial são diários e, quanto maior o período de utilização, maior será o valor a ser pago à instituição bancária.

O Lugar Certo e a EasyCrédito facilitam a reforma para você

Uma recente novidade no mercado é a parceria entre o portal Lugar Certo e a financeira EasyCrédito.



A pessoa interessada precisa entrar no site, fazer a simulação e aguardar a aprovação do crédito.



Uma dica, nesta etapa, é verificar o valor aproximado que deseja emprestar e o prazo de pagamento. As parcelas serão descontadas mensalmente.



O melhor é que você pode fazer tudo isso pelo computador ou smartphone, sem maiores complicações ou burocracias.

A dica bônus é: devido à facilidade no empréstimo, você pode correr o risco de pegar mais dinheiro do que necessita. Por essa razão, é interessante fazer um levantamento inicial de quanto você irá precisar para ter a casa reformada.



Então, aproveite para fazer a simulação. Em seguida, preencha os dados do formulário e aguarde o retorno das condições do plano de empréstimo que mais combinam com você.