Para proteger do frio e trazer elegância, um moletom estiloso sempre cai bem

Quando o frio aparece, tudo o que se deseja é aquele moletom para aquecer e proteger do inverno. Item que vem ganhando destaque ao longo dos anos, a peça é considerada coringa e superversátil na hora de compor o look. Em casa ou em algum evento, usá-lo pode ser sinônimo de estilo e elegância.

Uma aposta fashionista e uma febre entre todas as idades. De acordo com a consultora de moda Rose Santos, o grande boom do moletom aconteceu no período pandêmico, quando a moda comfy passou a ser indispensável. "Agora, em 2023, a tendência loungewear vai fazer você produzir looks estilosos com essa peça queridinha", afirma.

A ideia é abusar da versatilidade e transitar nos mais diversos ambientes. Desde os mais informais como academia, supermercado e um parque, até aqueles mais formais, como trabalho, jantar ou aquela balada com os amigos.

Antes o moletom era usado como uma terceira peça, algo nem sempre escolhido na hora de sair. No entanto, esse caminho tem tomado a direção inversa. A peça, agora, é considerada um elemento primordial da produção, podendo ser usada de várias formas.

A nova febre

O moletom surgiu na década de 1920 e, desde então, esteve presente em todas as gerações e categorias de moda, de mãos dadas com outros componentes do vestuário, como o jeans, as jaquetas e as t-shirts. A consultora de imagem Patrícia Coutinho acredita que, após a pandemia, o conforto se tornou o novo luxo.

Com isso, o moletom, prático e confortável, despontou como item must have — considerado essencial — além de ser estiloso e servir elegância em todos os tipos de produção, desde uma ida ao supermercado quanto aquela famosa caminhada em uma passarela.

Depois dessa ascensão, a peça aparece em 2023 para confirmar ainda mais o apreço do público. "Nas coleções de inverno deste ano, prevalecem os moletons cropped que ficam maravilhosos quando combinados com saia", detalha Patrícia.

Queridinho do inverno, os vestidos de moletom oversized, para o público feminino, são famosos por se encaixarem nos mais diversos eventos, sejam eles casuais ou não. Isso vai depender, ainda, dos acessórios que serão usados para incrementar o look escolhido.

"Se você é do time saia, mas também ama os moletons, deixe a criatividade solta e combine texturas, materiais, estampas, cores e modelos diferentes e aproveite conforto e muito estilo em suas composições. Use com tênis, mocassim, bota ou coturno", completa.

Básico ou extravagante?

Para ocasiões mais casuais, a consultora de imagem recomenda que o moletom seja usado com outros tecidos apropriados para práticas de exercícios físicos. Entretanto, é possível deixar o look mais descolado com as escolhas certas.

"As mulheres podem usar o moletom cropped com uma calça legging e um tênis básico. Já os homens, uma sobreposição da peça com uma jaqueta corta vento e uma calça moletom", complementa. Se for de seu interesse fugir do óbvio e apostar em algo diferente, o moletom oversized com uma bermuda ciclista traz estilo e praticidade.

Para elas

O look vai ficar descolado combinando o moletom com peças e acessórios statement (que chamam a atenção), e são a estrela do look, como por exemplo, um colarzão.

Para eles

Independentemente do estilo pessoal, que é individual, os homens costumam ter mais apreço por peças de roupa mais folgadas, confortáveis, esportivas. O hi-lo pode ser feito com a blusa de moletom por cima de camisa social ou a calça de moletom com um blazer, por exemplo.

