Pais e filhos investem na aventura com ciclismo, trilhas e montanhismo

IC Iza Carvalho*

Tiago e os filhos, Santiago e Ellen, na cicloviagem e no topo de uma montanha - (crédito: Arquivo pessoal)

Em um mundo no qual a tecnologia, muitas vezes, rivaliza pela atenção dos mais jovens, os pais aventureiros emergem para guiar os filhos em direção aos encantos da natureza. Por meio da paixão pelo ciclismo, da exploração de montanhas e trilhas, eles não somente fortalecem os laços familiares como cultivam um estilo de vida consciente e enérgico. Esses momentos compartilhados não apenas criam memórias inesquecíveis como lançam as bases para hábitos saudáveis que permeiam a infância e toda a vida.

Para a psicóloga Mariana Del Monte, a conexão com a natureza pode proporcionar um ambiente propício para diálogos abertos e compartilhamento de experiências, promovendo uma comunicação mais profunda e significativa. Ela explica que a natureza atua como um catalisador para a desconexão das distrações digitais, permitindo que pais e filhos se envolvam plenamente uns com os outros. "Uma lembrança muito especial da minha infância é dos passeios a que meu pai costumava me levar. Hoje, eu sei o quanto foram importantes esses momentos para minha vida."

Pai recente de gêmeos, o professor de educação física Leonardo Dias reforça a relevância do vínculo entre pais e filhos no desenvolvimento infantil. "Esse contato contribui para a segurança e a autoconfiança da criança, bem como promove uma relação mais profunda", enfatiza. Leonardo destaca a importância de abordagens lúdicas nas atividades conjuntas, proporcionando maior adesão e sucesso. Além disso, sugere estabelecer horários fixos para a prática, alinhados à rotina da criança, a fim de garantir consistência de hábitos saudáveis desde a infância.

Conexões naturais

Pai de Antonio, 14 anos, e de Teresa, 2, Joe Espindola, gerente de desenvolvimento de software e fotógrafo, tem uma história repleta de amor pela natureza e dedicação à paternidade. "Antes de me casar com a Júlia, eu já gostava de fazer trilhas e visitar cachoeiras, então levava, esporadicamente, Antonio, que tinha uns 5 anos na época." O encontro com a esposa, que compartilha seu apreço pela natureza, deu um novo ímpeto às aventuras familiares. A frequência das atividades aumentou, e com a chegada de Teresa, a paixão pela expedição se estendeu à nova geração. "Com Teresa, foi a mesma coisa, continuamos a praticar essas atividades e a conhecer lugares, mas adaptando à idade."

A família investiu em dispositivos de caminhada e de ciclismo especialmente projetados para crianças, como mochilas evolutivas, trailers para bicicletas e mochilas cargueiras especializadas, proporcionando conforto e segurança durante as explorações.

Joe destacou as vantagens de expor as crianças à natureza desde tenra idade. Os benefícios de inserir a natureza na vida dos pequenos são inúmeros. Essas experiências contribuem para um senso de pertencimento ao planeta, cultivam a consciência ambiental e fortalecem os laços familiares."Ajuda também a ter conexão entre pais e filhos, melhorando o vínculo e aumentando a conexão", acredita.

Uma das aventuras memoráveis da família foi uma cicloviagem que os levou para Alto Paraíso de Goiás, São Jorge e, por fim, a Chapada dos Veadeiros. "Foi em julho de 2022, quando a Teresa tinha 1 ano e 10 meses", lembra. Percorrendo quase 100Km, a família explorou cachoeiras, como Almécegas e Bonaespero, e trilhas deslumbrantes, criando memórias que certamente durarão para sempre. Além das emocionantes aventuras, Joe destacou a importância das brincadeiras ao ar livre para aumentar a criatividade e promover o vínculo familiar. "Vamos muito a parquinhos para estimular a coordenação motora e também para ela se divertir e aprender a potência de seu corpo."

Joe equilibra suas paixões ao ar livre com as responsabilidades diárias da paternidade, e ainda oferece um conselho valioso para outros homens aspirantes a explorar a natureza com os filhos. "É muito difícil conciliar trabalho e ser o pai que escolhi ser. Então, pratico as atividades basicamente nos finais de semana, com tempo de qualidade." Ele incentiva os pais a começarem com locais que oferecem maior estrutura, como parques e campings, tornando a experiência mais acessível e agradável para todos.

"Eu me sinto feliz em compartilhar o lado paterno da criação, porque é bom mostrar o que pais podem e devem fazer." Ele espera que sua experiência possa inspirar outras famílias a acreditar na possibilidade de compartilhar aventuras únicas com os filhos. "Para os pais que faziam trilhas antes, a questão é diminuir as expectativas e começar devagar", aconselha, enfatizando a importância de planejamento e adaptação. "As crianças são fortes, resilientes e curiosas."











Paixão por gerações

Tiago Oliveira, um advogado de 37 anos, é pai de Santiago, 15, e Ellen, 14. Na infância, aprendeu com o pai a apreciar esportes, enquanto que, com a mãe, cultivou um apreço pelas plantas e pela natureza. À medida que cresceu, percebeu a sinergia entre as duas paixões: esportes e natureza. Essa conscientização o conduziu a um crescente interesse por esportes de aventura ao ar livre. Seus filhos já nasceram imersos nesse estilo de vida, em que a conexão com a natureza é facilitada por meio da prática esportiva. Com o envolvimento em atividades físicas desafiadoras, o desenvolvimento físico e mental é potencializado, resultando em uma vida saudável e equilibrada.

"A natureza oferece momentos de meditação, desapego material e reflexão, além de ampliar nossa conscientização sobre a preservação ambiental, uma vez que dependemos dela para nossas atividades esportivas. Essa jornada é enriquecida pela interação familiar, que transcende o papel de pai e filhos, evoluindo para uma cumplicidade compartilhada como companheiros de aventura."

Tiago e os filhos já alcançaram feitos notáveis, desde escalar o Pico da Bandeira (MG), a terceira montanha mais alta do país, quando os filhos tinham 7 e 9 anos, até enfrentar desafiantes trilhas na Chapada dos Veadeiros (GO), como a Travessia Leste, conhecida por sua dificuldade, percorrendo mais de 60km em quatro dias. No entanto, a aventura inesquecível para Santiago e Ellen foi uma viagem de bicicleta pelo sul da Bahia, na Costa do Cacau, percorrendo mais de 250km de praia. Durante essa jornada de sete dias, exploraram praias paradisíacas e remotas, além de comunidades encantadoras e plantações de cacau, onde o chocolate é produzido artesanalmente. "Essa experiência foi uma imersão cultural, gastronômica e de aventura."

O advogado enfatiza que as brincadeiras ao ar livre são ferramentas excepcionais para estimular a criatividade e fortalecer os laços familiares. Nos ambientes abertos, há uma conexão profunda com as raízes, em que tudo ao redor se transforma em parte do jogo. Essa atmosfera humana e contemplativa é proporcionada pela natureza, tornando as brincadeiras, os jogos e os esportes ao ar livre incrivelmente envolventes.

Além das caminhadas e pedaladas, a fotografia da flora e da fauna traz alegria para Tiago. "A natureza oferece inúmeras oportunidades para diversão, desde criar balanços em árvores até brincadeiras como o jogo dos iguais, que envolve coletar elementos naturais para desafios entre os participantes."

De acordo com Tiago, conciliar as atividades ao ar livre com os compromissos diários envolve aproveitar momentos disponíveis, como caminhadas ao pôr do sol. "O tempo que anteriormente era gasto em frente à TV agora é dedicado a pedaladas, e os momentos em família na natureza assumiram uma posição prioritária. Uma boa dica é envolver outros pais e filhos, criando compromissos e fomentando interações sociais."

De olho na alimentação

Dois pontos importantes que devem ser observados na elaboração de um plano alimentar são o tipo de atividade e a duração dessa atividade entre pais e filhos. "Dessa forma, conseguimos planejar a forma de transporte mais adequada, o tipo de alimento, bebida ou produto mais prático e/ou indicado para cada situação, visando a segurança alimentar e o desempenho satisfatório" explica a nutricionista Amanda Guimarães.

Por meio do acompanhamento nutricional de pais e filhos, é possível avaliar as necessidades de cada um em sua individualidade, suas demandas de macro e micronutrientes, conforme a fase da vida em que se encontram. "Rotinas e estratégias alimentares que podem ser utilizadas em conjunto são bem-vindas, pois trazem praticidade e facilitam a adesão. No entanto, o uso de suplementação ou orientações específicas podem ser necessárias a fim de garantir o bom desempenho e recuperação após o exercício", reforça. Portanto, receber o aconselhamento do profissional nutricionista pode ser um diferencial no alcance de bons resultados no exercício físico.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele negromonte