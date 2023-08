Laços e memórias! Um espaço em casa para pais e filhos

AC Ailim Cabral

Wallace e Bárbara cuidando do jardim - (crédito: Arquivo pessoal)

Para alguns pais, como os servidores públicos Marcos Moreira, 42 anos, e Wallace Sobral das Chagas, 62, qualquer lugar pode se tornar um espaço especial para curtir com os filhos, mas um cantinho diferente para os momentos entre pais e filhos pode se tornar uma experiência nova e até mesmo estimular hobbies familiares.

Quando Marcos e a mulher construíram a casa, levaram um pouco da sua história como casal e da atividade que gostavam de curtir juntos para o projeto. Além dos quartos de hóspedes e que um dia poderiam ser de eventuais filhos, criaram um estúdio de fotografia.

Ali, eles faziam ensaios fotográficos e tinham um espaço para o "emprego secundário" dos dois. Por não ser a ocupação principal, a fotografia ficou um pouco esquecida com a chegada do primogênito, Martin Costa Moreira, 5. "A gente pisou no freio para ter mais tempo com nosso filho, e aquele espaço acabou ficando ocioso", lembra.

Com a chegada de Benjamin Costa Moreira, 3 anos, segundo filho do casal, o estúdio perdeu o sentido e foi transformado em uma brinquedoteca. "Não é um ambiente só meu com eles, minha esposa também brinca e passa um tempo bom com nossos filhos ali, mas é legal ter uma parte da casa destinada a dar atenção só para eles", conta Marcos.

Em alguns momentos, Martin e Benjamin brincam sozinhos no local, mas, pela idade, na maioria das vezes, chamam o pai e a mãe para que eles brinquem juntos. Marcos acredita que todos os espaços da casa acabam sendo da família, mas a brinquedoteca é especial por permitir que pais e filhos se concentrem apenas uns nos outros e construam memórias.

Além da cozinha, a brinquedoteca é um dos cômodos mais usados pela família. Ali, eles montam lego juntos e os meninos escutam as histórias que Marcos cria para eles. Fora de casa, gostam de andar de bicicleta juntos e brincar de caça ao tesouro com os mistérios criados pelo patriarca.

Na cozinha, os meninos adoram o momento da "máquina do papai". Fã de café, Marcos tem uma máquina especial com moedor e grãos diferentes. De vez em quando, os pais deixam as crianças tomarem uns golinhos e eles adoram o momento.

Com a pandemia, o trabalho de Marcos passou por algumas mudanças e ele tem mais liberdade para ficar em home office, o que permite que esteja mais presente para os filhos. "Até o sofá da sala pode virar brincadeira quando estamos juntos. Ter esse contato com eles é muito especial, e eu sei que vai contribuir para uma relação saudável de pai e filhos a longo prazo", comenta.

Do lado de fora

Para Wallace Sobral das Chagas e a filha, Bárbara Sobral das Chagas, 13 anos, o quintal de casa é o cantinho especial. "Por causa da rotina, acabamos aproveitando mais os fins de semana, ficamos no quintal cuidando das plantas e curtimos a piscina quando está muito quente", conta o servidor.

No jardim, Wallace ensina Bárbara sobre como cuidar de cada espécie, a hora de trocar a terra, fazer a manutenção com adubo, regar e podar. "Além de ser uma terapia ocupacional, é especial, porque eu posso transmitir aquilo para ela e nos conectamos naqueles instantes. E, quando colhemos frutas, vemos o resultado daquele esforço."

Tutora de três gatos, Bárbara aproveita a presença do pai para que ele a ajude nos cuidados com os bichanos. Durante a pandemia, para não ficarem ociosos, pai e filha fizeram uma academia improvisada em casa. Jogadora de vôlei e atleta da seleção do Brasiliense, a jovem coloca o pai para se movimentar.

Para Wallace, ter esse tempo com a filha é um dos maiores privilégios. "Gostaria de ter mais tempo para passar com ela. Estarmos juntos é uma das coisas mais importantes em minha vida", completa.

Em família

Confira dicas da arquiteta Bia Morais, da Archademy Distrito Federal, para a criação de um espaço dedicado à convivência familiar. “Ao criar espaços de convivência enriquecedores entre pais e filhos, várias considerações fundamentais podem moldar um ambiente verdadeiramente acolhedor”, ensina.

— Acessibilidade: a seleção de mobiliário é um fator-chave. Optar por peças dimensionadas para crianças demonstra cuidado. Colocar elementos ao alcance dos pequenos proporciona a eles uma sensação de independência, enraizando a ideia de que o espaço é deles também.



— Estímulo à criatividade: fomentar a imaginação infantil é primordial. Uso de cores e texturas, áreas dedicadas a trabalhos manuais e jogos incitam a criatividade desde cedo, nutrindo um ambiente que celebra a expressão singular de cada criança.



— Prioridade à segurança: a preocupação com a segurança não é negociável. Cantos arredondados, estofados e tapetes macios contribuem para um ambiente seguro, que pais e filhos podem explorar sem preocupações.



— Luz que aconchega: optar por luz indireta permite que o tempo compartilhado evolua de maneira tranquila e relaxante, criando um cenário perfeito para conexões significativas.



— Adaptar essas sugestões conforme as particularidades e as dinâmicas de cada família é essencial para criar espaços de convivência ricos e gratificantes entre pais e filhos.



— Cada projeto deve levar em conta as personalidades únicas dos indivíduos e as tradições familiares, assegurando que o ambiente seja uma extensão das pessoas que o habitam.