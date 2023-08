Eduardo Fernandes Letícia Guedes*

Brasiliense, Rodrigo Góes esbanja humor, carisma e conhecimento ao falar de nutrição nas redes sociais - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

“Natural ou Fake Natty?”, “Look at him!”, “Shape extremamente aesthetic”... Se você é usuário do Instagram ou do TikTok e está por dentro dos memes mais comentados nas últimas semanas, certamente sabe quem é o autor por trás dos jargões que viralizaram no universo fitness e, posteriormente, espalharam-se pela internet contagiando internautas que sequer costumavam consumir conteúdo relacionado à musculação.

Rolar o feed por poucos minutos é ter certeza de que algum vídeo do nutricionista brasiliense Rodrigo Góes, 36 anos, irá aparecer na tela do celular. É real: ele é o mais novo vício da internet. Rodrigo lembra que viu sua vida mudar completamente há alguns meses, quando postou o primeiro vídeo no TikTok, em meados de junho de 2022, e acordou com o celular fervendo em meio a tantas notificações. O primeiro post de Rodrigo registrou 9 milhões de visualizações e quase 1 milhão de likes.

Após o sucesso, Rodrigo conta, em entrevista exclusiva ao Correio, que se sentiu motivado a criar um canal no Youtube. Em novembro de 2022, então, o primeiro vídeo foi postado na plataforma e a proporção alcançada pelo conteúdo surpreendeu o profissional da saúde que acumula, hoje, somando todas as redes sociais, quase 2 milhões de seguidores. “Eu não sei o que está acontecendo! Até agora estou meio aéreo", diz.

Conteúdo e parcerias

Rodrigo não viralizou apenas com o trabalho fitness e nutricional. Muito mais do que isso, furou uma bolha nichada e ultrapassou barreiras, alcançando até mesmo pessoas e marcas de outras extremidades. O streamer e influencer Casimiro Miguel, uma potência na internet, reagiu ao quadro que o nutricionista tem no YouTube, no qual avalia o "shape" de algumas personalidades.

No vídeo em questão reagido por Cazé, Rodrigo analisava o físico do padre Marcelo Rossi. A reação do público de um dos maiores streamers do momento atestou a qualidade de Goés: a reação de Casimiro já conta com 2 milhões de visualizações. Além do dono da CazéTV, outras personalidades como Júlio Cocielo, Léo Stronda e Marcos Mion já interagiram nas redes sociais de Rodrigo. Até o clube da Inglaterra, Manchester City, legendou uma publicação no Instagram com um bordão do nutricionista.

Recentemente, ele estampou uma ação publicitária com o Burger King, além de figurar como uma atração super esperada no Flow Podcast — o vídeo da entrevista registrou 1,7 milhão de visualizações em apenas cinco dias.

Feliz com tudo o que vem acontecendo, Rodrigo ressalta que não pretende parar por agora. O grande objetivo dele é levar informação a nova geração sobre o uso de anabolizantes e o terrorismo nutricional. “Não é só quem é da musculação, todo mundo está gostando do trabalho. Eu estou assim, maravilhado”, finaliza o nutricionista.