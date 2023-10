Brinquedoteca oferece oficina de joias de macarrão para crianças na Casacor

Em sua 31ª edição, a CASACOR Brasília conta com uma novidade que agrada as crianças, e os pais que podem visitar a mostra enquanto os filhos se divertem. A brinquedoteca Aloha Festas Divertidas está conquistando os corações dos visitantes com um espaço que vai além da imaginação, convidando os pequenos a embarcarem em um mundo de criatividade.

Estimulando a criatividade, coordenação motora, senso estético e autoestima dos pequenos, o espaço oferece neste sábado (7/10) e domingo (8), uma oficina de criação de joias de macarrão colorido. Além da oficina, o espaço de 50 m² com projeto assinado pelas sócias Caroline Nogueira e Olívia Campos, da Cali Arquitetura, conta com as brincadeiras tradicionais em uma minicidade conceitual, repleta de formas geométricas, texturas envolventes e, o mais importante, espaço para a criatividade das crianças florescerem.

A brinquedoteca, que participa pela segunda vez da maior mostra da cidade de arquitetura, decoração e paisagismo em Brasília, tem como intuito criar experiências memoráveis para os pequenos. “Desenvolvemos um espaço para que elas pudessem imaginar sua própria realidade em diversas circunstâncias, dando a oportunidade de desfrutarem de vários espaços em um só. Então criamos uma "mini cidade" conceitual, com formas geométricas que as permitem criar seu mundo, além de um espaço para atividades e oficinas em conjunto", explica Gabriela Leão, responsável pela Aloha Festas Divertidas.









SERVIÇO - Oficina de joias de macarrão

07/08 e 08/10 - Sábado e domingo –

das 12h às 21h

R$ 15,00 por criança

Atividade exclusiva para crianças que tenham adquirido passaporte para acessar a brinquedoteca.

Vagas limitadas. Sujeito a encerramento.

Onde: Arena BRB Mané Garrincha