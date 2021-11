Cinco espaços para visitar na CasaCor Brasília 2021

DO Débora Oliveira

Um dos eventos arquitetônicos mais tradicionais e aguardados do ano, a CASACOR, mostra que é referência em design e decoração, chegou na 29ª edição em Brasília. Com 37 ambientes assinados por experts em arquitetura, design e paisagismo, a exibição fica aberta ao público até o dia 12 de dezembro, na 904 Sul. Motivados pelo tema Casa Original, os expositores mostram tendências modernas e cheias de bossa, que prometem agradar a todos os gostos, desde os mais clássicos aos mais modernos.

Após um ano da pandemia causada pela covid-19, o período de reclusão em casa influenciou o jeito de morar e trouxe novos hábitos e necessidades que são refletidos em propostas que contemplam o conforto e a funcionalidade. Em uma área de 7.200 m², os projetos buscam o equilíbrio entre a vida moderna e as relações essenciais à existência através do mobiliário, da tecnologia e do uso consciente de elementos naturais.

Para quem ainda não visitou a mostra, o Correio separou cinco espaços que você não pode deixar de conhecer.

Com um projeto de 90 m² que une beleza e sofisticação, o Espaço Casa Blanca, assinado pelo designer de interiores Raphaell Cruz, natural de São Luís-MA, é um dos grandes destaques na mostra. A planta contempla harmoniosamente um hall de entrada, seguido de um grandioso living integrado com jantar e uma suíte master, tudo pensado para proporcionar “sofisticação, imponência e elegância em cada detalhe” e, para além disso, evidenciar as infinitas possibilidades de materiais e produtos selecionados a dedo e presentes em todos os ambientes.

Entre as apostas do profissional, elegância alinha a funcionalidade. “A integração de ambientes deve acontecer com leveza e harmonia. Os espaços precisam ter a mesma linguagem e ter personalidade, para que pareçam ambientes diferentes porém integrados. O uso de tapetes, a inserção de elementos divisores e a disposição estratégica do mobiliário é a chave”, conta Raphael.









Para os fãs de boa coquetelaria, o Atlas Gastrobar, assinado pela arquiteta Natalie Tramontini e pela designer de interiores Thalita Gonçalves, do Studio Freijó, chama a atenção. O espaço de 68 m² se inspira no estilo Neo Déco dos primeiros bares de coquetéis, equilibrado com o tropicalismo do bar original do Altas e traz materiais rebuscados, como o veludo do banco, quartzito e porcelanato com acabamento metálico das paredes. Destaque para o painel de LED CLX com telas maleáveis que encantam os amantes de tecnologia e funcionalidade.

Veterana na mostra, à frente de um dos maiores ambientes do evento, Larissa Dias aposta em escolhas que definem os seus gostos, memórias e a sua história como profissional. “É uma mistura do natural com o urbano e do moderno com aconchego, que são características dos meus projetos, que gosto que sejam contemporâneos, sem perder a sensação de acolhimento que uma casa tem que transmitir e oferecer”, explica.



O espaço de 280m² conta com infinitas inspirações. O projeto evidencia ambientes amplos, elementos naturais, texturas, arte, funcionalidade e criatividade. Na sala, o visitante é convidado à permanência ao se deparar com escolhas que enaltecem a beleza do mobiliário brasileiro e seus grandes designers, contando um pouco da nossa história e valorizando a arte nacional. O espaço conta ainda com sala de jantar, adega revestida em Pedra Moledo bruta, quarto, closet e banheiro, que finalizam a visita ao espaço.







A natureza atua como parte integrante e ativa na qualificação, composição e decoração do espaço de 140 m². As arquitetas Carolina Nathair e Carolina Gomide apresentam uma proposta que une o artesanato local, materiais naturais, mobiliário brasileiro, tecnologia e sustentabilidade.

Aconchegante, o projeto traz pedras, plantas, palha, madeira reciclável, além de explorar as possibilidades do LED na iluminação e na TV VOD de alta performance da CLX.





Espaço Fireplace, por Alessandra Moussa e Marcelo Netto

Em um espaço de 109,20 m² ao ar livre, Alessandra Moussa e Marcelo Netto, mãe e filho, apostaram em um projeto que abraça e acolhe as belezas da natureza.

Ao descrever o projeto, os profissionais destacam que “com a pandemia a área externa ganhou um novo status dentro das casas. O ambiente ao ar livre se tornou um refúgio seguro de lazer para família e amigos. Esses locais ganharam novos significados e priorizaram elementos que criam uma atmosfera mais aconchegante e convidativa”.

O espaço contempla uma árvore nativa do cerrado, mobiliário externo resistente às mudanças climáticas e uma lareira fogo de chão ecológica.