Correio e CasaCor premiarão os melhores da arquitetura e do design

Criatividade, qualidade e decoração. Todos esses elementos estão reunidos na 6ª edição do Prêmio do Correio Braziliense, em parceria com a CasaCor Brasília, que vai selecionar os melhores projetos assinados por arquitetos, designer de interiores e paisagistas presentes no evento deste ano. A votação conta com a participação de todos os leitores.

Mais que ressaltar esses grandes talentos, a premiação prestigia os profissionais e incentiva os principais destaques do evento em cada segmento. Em 2023, quatro categorias fazem parte do tão sonhado título, são eles: Sonho de Quarto, Sonho de Sala, Sonho de Cozinha e Sonho de Banheiro. O prêmio também conta com o patrocínio da Quadra Interior Design e o apoio do Grupo Lig. Um jurado especializado escolherá ainda os melhores ambientes em outras categorias.

Eliane Martins, uma das organizadoras da CasaCor Brasília, acredita que a premiação serve para coroar e reconhecer os grandes especialistas. "Todos são excepcionais e merecedores. Essa conquista também movimenta o evento e gera muito prestígio", comenta Eliane.

A organizadora afirma que a edição tem sido muito positiva. O local magnífico, que é o estádio, endereço fixo, a adesão das pessoas que têm visitado constantemente este ano, além dos projetos para lá de especiais. E claro, a participação do Correio Braziliense, mais uma vez, como forma de reforçar o evento.

Correio presente

Em 2022, o Prêmio Correio Braziliense CasaCor Brasília bateu o recorde de votações e revelou os vencedores em nove categorias diferentes. Cilene Vieira, assessora da Presidência do Correio Braziliense, destaca que o evento é o maior relacionado a decoração, arquitetura, design e paisagismo da capital do país.

"Estamos no principal evento desse cenário, que reúne profissionais de todos os segmentos. Ter um prêmio para valorizar esses espaços, com participação da população, é muito importante. Para o Correio, é uma forma de contribuir e valorizar esses setores. Essa área é fundamental, já que Brasília tem uma história com a construção civil", complementa.

O Distrito Federal é a capital da arquitetura e do design. Um patrimônio cultural dentro dessa camada artística, reconhecido pelos traços e belezas acima da média. De acordo com Cilene, fortalecer essa perspectiva descreve a tamanha grandeza do evento e da premiação, que celebra o que de melhor existe no quadradinho. Por isso, visite os ambientes que quiser e vote até 22 de outubro. E para conhecer os projetos, acesse: correiobraziliense.com.br/casacor2023

Serviço

Data: até 5 de novembro de 2023

Special Sale: 4 e 5 de novembro

Onde: Arena BRB Mané Garrincha - Piso 2. Acesso pelo portão J/7

Visitação: De terça a sexta-feira, das 15h às 22h. Sábados e feriados, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 21h.

Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia para estudante, professor, PCD, pessoas com autismo e com 60 anos ou mais mediante documento). Crianças até 12 anos não pagam. Obrigatória a apresentação da carteirinha/comprovação/documento de identidade.

Classificação: livre

Acessibilidade: a mostra é acessível em toda a sua extensão

Informações: este não é um evento Pet Friendly (exceção para cães-guia). A equipe estará em toda a mostra para auxílio. Não é autorizado o uso de equipamentos profissionais como, tripé, luz e acessórios para captação de imagem/foto/vídeo durante a visitação do público. Mais informações:

www.casacor.com.br/mostras/brasilia.