Puma e Fórmula 1 fecham parceria com A$AP Rocky para criar coleção

Puma e Fórmula 1 (F1) anunciaram uma parceria de longo prazo entre a marca de vestuário casual e esportivo e as pistas e pilotos. Para a missão de dirigir a coleção, a Puma contratou o artista A$AP Rocky como diretor criativo. Rocky é referência no estilo streetwear e muito influente no mundo da moda, já tendo colaborado com a também esportiva Under Armour e modelado para a marca Calvin Klein em uma coleção de roupas íntimas.

O intuito de ter um artista como diretor criativo desta coleção é trazer um novo público para a Fórmula 1 e levar a moda das ruas para dentro das pistas. Rocky, conhecido por fazer parte do movimento hip-hop, tem grande influência na moda dentro do rap, tendo até introduzido novas marcas para o cotidiano dos fãs e seguidores do movimento. Stussy, Supreme, Guess são exemplos de grifes que já foram ligadas ao rapper e que hoje têm peças e padronagens consideráveis dentro da cultura de rua.

Em nota compartilhada pela Puma, a empresa divulgou um plano que se estende de 2023 a 2025. Ainda neste ano será lançada uma coleção limitada que representa a colaboração entre Puma e F1, algumas peças já foram divulgadas nas imagens compartilhadas pela empresa.

Para 2024, está planejado o lançamento de uma coleção-cápsula — ainda não foi revelada a quantidade de peças, mas, geralmente, são de oito a 15. Esse formato de coleção costuma transitar entre os diversos tipos de peças (calças, camisetas, calçados e acessórios).

A Puma também já manteve relações comercial com a esposa de A$AP Rocky, a empresária e cantora Rihanna, com o modelo Fenty, que fez sucesso nas ruas e nas passarelas do mundo todo com a releitura da silhueta clássica do calçado “Puma Suede”.



*Estagiários sob a supervisão de Sibele Negromonte