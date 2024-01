Decoração de ano novo traz dicas para celebrar a chegada de 2024

Com a chegada de um novo ano, os preparativos com a casa costumam aumentar. Muitos optam por mudar móveis, trocar cores e adicionar outros elementos decorativos, como velas e balões, para receber parentes e amigos para o réveillon. É o momento perfeito para utilizar brilhos e destacar cantinhos do lar com iluminação, assim como adotar cortinas, almofadas e tapetes como peças festivas.

Para a arquiteta Loyane Pires, a beleza dos ambientes temáticos para o ano-novo não está na quantidade de elementos decorativos. "Está, principalmente, na qualidade dos materiais e na boa execução dos itens inseridos", explica. Assim, é crucial a escolha cuidadosa dos produtos e do encaixe com as características da casa.

Arrumar o lar para a virada do ano exige alguns requisitos para que o processo seja leve e interessante. "É fundamental que a casa esteja bem limpa, organizada e, se possível, com os reparos em dia", enumera Loyane.

Cores

Uma das primeiras ações para organizar a decoração, a escolha das cores impacta no ambiente e na composição dos espaços. Segundo a arquiteta e urbanista Analu Guimarães Arantes, da Terral Incorporadora, cada tom traz sensações e significados diferentes, como o dourado, que transmite alegria para o ambiente, ou o branco, que atribui paz e tranquilidade para a casa.

O prata e o dourado, cores tradicionais no ano-novo, seguem em tendência, porém outros tons, como azul acinzentado, rosa neutro e verde suave, também estão em alta, segundo Analu. "A aplicação das cores em tons suaves com elementos que emitem brilho traz um ar de sofisticação para o espaço."

Mesa

A mesa de jantar é um dos elementos principais da decoração. O móvel, que é muitas vezes centralizado na casa e ganha muito destaque devido às comidas e às bebidas especiais expostas nele, pode ser organizado de diferentes formas nas comemorações de fim de ano.

Uma das maneiras é utilizando louças, talheres e guardanapos de tecido, que enriquecem a beleza da mesa. Nesse aspecto, é interessante também tentar combinar as cores e as texturas desses elementos, para criar uma composição bem harmoniosa. O uso de taças, por exemplo, é sempre bem-vindo. Além de utilitárias, as peças complementam a decoração da mesa de centro ou da mesa de jantar. "A taça de sobremesa pode ser usada como suporte para uma vela aromática, com lentilhas na base, por exemplo", aconselha Analu Guimarães.

Iluminação

O réveillon é um dos momentos perfeitos do ano para utilizar a iluminação como coringa na decoração. Para Loyane, é interessante apostar na iluminação indireta, ou seja, que não tem foco, que clareia o ambiente como um todo. "Além disso, visto que as luzes brancas geram um estado de atenção, é bom optar por luzes com tons neutros e quentes, para trazer sensação de conforto", completa.

A iluminação, por meio de pisca-piscas, velas, lanternas, pendentes e abajures, tem que ser planejada com cuidado para que não haja exageros com o brilho. Segundo Loyane, é interessante posicionar os pontos de iluminação extra de forma a montar cenários e distribuir a luz por todo o ambiente, preferencialmente nas extremidades dos espaços. "Assim, é possível que a luz geral do ambiente seja dispensável, mas caso tudo esteja ligado, não haja incômodo aos olhos", explica a arquiteta.

Outros itens

Outros elementos-chaves para a decoração da casa, os tapetes, as cortinas e as almofadas levam aconchego ao ambiente e, quando usados da forma correta, podem proporcionar um clima de festividade na decoração. Segundo Loyane, é interessante utilizar esses itens em tonalidades neutras e claras, com um toque de brilho.

Além disso, almofadas com capas diferentes do convencional e com um formato variado, como o de estrela, podem se tornar chaves na decoração do réveillon. Já nas cortinas, é possível adicionar itens como fitas e luzes, incrementando esses tecidos.

Loyane aponta a vegetação também como uma aliada na criação desse clima de fim de ano, por meio de plantas e flores. "Eu indico a escolha de uma planta ornamental. Caso não tenha um vaso decorativo para plantá-la, cubra o vaso simples com um cesto ou sacola de tecido."

Para os moradores mais animados e festeiros, o uso de balões e painéis com frases são interessantes. Potes de vidro e garrafas pintadas também podem combinar com a decoração, assim como bolas de Natal, pratas ou metalizadas. Todos esses itens podem ser encaixados na decoração, basta um pouco de criatividade.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte