5 receitas de pães típicos de diversos lugares do mundo

O pão está presente em diversas culturas ao redor do mundo. E, por ser um alimento versátil, pode ser incrementado com diferentes tipos de ingredientes – alguns típicos de cada região. Além disso, também é uma excelente opção para acompanhar pratos, criar combinações e muito mais. Por isso, separamos 5 receitas de pães de variados países para você experimentar. Confira!

Brioche (França)

Ingredientes

2 colheres de sopa de fermento biológico

2 colheres de sopa de margarina

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de café de sal

200 ml de leite morno

2 gemas de ovo

Farinha de trigo a gosto

Gema de ovo para pincelar

Margarina para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o açúcar, o sal, as gemas, a margarina, o leite e o fermento e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente a farinha de trigo e mexa até obter o ponto de uma massa solta. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com margarina. Pincele com a gema e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Ciabatta (Itália)

Ingredientes

1 kg de farinha de trigo especial

600 ml de água morna

50 g de queijo parmesão ralado

30 g de fermento biológico

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de sopa de sal

1 colher de sopa de margarina

2 claras de ovo

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes secos, abra um espaço no meio e coloque o restante dos ingredientes. Misture até obter uma massa lisa e enxuta. Depois, disponha a massa sobre uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e, com a ajuda de um rolo, abra no formato de um retângulo. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 1 hora. Em seguida, com a ajuda de uma faca, corte a massa em fatias e coloque em formas enfarinhadas com farinha de trigo. Deixe descansar por 30 minutos. Leve ao forno preaquecido a 170°C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Dica: não coloque a água toda de uma vez, pois alguns tipos de farinha absorvem mais e outros menos. De modo geral, para cada 1 kg de farinha são 500 ml de água.

Naan bread (índia)

Ingredientes

500 g de farinha de trigo

100 ml de leite

8 colheres de sopa de coalhada fresca

4 dentes de alho descascados e picados

1 ovo batido

2 colheres de sopa de manteiga derretida

1/2 envelope de fermento biológico em pó

4 colheres de chá de açúcar

1 colher de chá de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o fermento, o açúcar e o alho e misture bem. Aos poucos, acrescente o leite, o ovo, a coalhada, o sal e a manteiga e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 1 hora. Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre, sove bem e corte em pedaços. Com a ajuda de um rolo, abra cada pedaço em uma espessura fina e em formato oval. Transfira para uma assadeira untada com óleo e leve ao forno preaquecido a 270ºC até crescer e dourar. Sirva em seguida.

Pão chinês assado no vapor (Imagem: L.F | Shutterstock)

Pão chinês assado no vapor

Ingredientes

5 xícaras de chá de farinha de trigo

50 g de açúcar

400 ml de água morna

3 tabletes de fermento fresco biológico

10 g de fermento químico em pó

30 ml de óleo de soja

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o açúcar e a água e misture bem. Adicione o fermento biológico e mexa para incorporar. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Em uma batedeira, peneire a farinha de trigo e o fermento químico. Acrescente o óleo e a mistura com açúcar e fermento biológico e bata até a massa ficar elástica. Transfira para um recipiente e deixe descansar até crescer. Depois, divida a massa em pequenas porções, modele no formato de uma trouxinha e finalize fazendo riscos sobre a superfície. Deixe descansar por mais 15 minutos e transfira para uma panela a vapor. Leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Sirva em seguida.

Pão espanhol

Ingredientes

150 g de farinha de trigo

150 g de açúcar

6 ovos

1 colher de café de essência de baunilha

Manteiga para untar

1 pitada de sal

Modo de preparo

Comece a receita separando as gemas da clara. Reserve. Em um recipiente, coloque o açúcar e as gemas e bata até obter uma mistura espessa. Reserve. Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve. Adicione o sal e as gemas e mexa delicadamente. Acrescente a essência de baunilha e a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Transfira a massa para uma assadeira untada com manteiga e leve ao forno preaquecido a 190ºC até o pão crescer e dourar. Sirva em seguida.