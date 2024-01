Veja o que torna a Capadócia um destino inesquecível

A presença constante dos balões de ar quente no céu da Capadócia é um de seus atrativos mais famosos (Imagem: Olena Tur | Shuttertstock) - (crédito: Edicase - entretenimento -> Diversão e arte) Edicase Edicase

A Capadócia é uma região verdadeiramente única no coração da Turquia com um cenário rico e totalmente instagramável. O que torna o local tão especial são suas formações geológicas únicas, com cones de lava esculpidos pelo tempo, conhecidos como “chaminés de fadas”, que pontilham o cenário. Estas formações naturais surpreendentes parecem saídas de um conto de fadas e fazem da Capadócia um dos melhores destinos do Oriente Médio.

Essa área é também famosa por suas cidades subterrâneas, onde os habitantes locais escavaram complexos sistemas de túneis para se protegerem ao longo da história. As cidades de Derinkuyu e Kaymakli são alguns exemplos notáveis desses feitos de engenharia subterrânea. Os visitantes podem explorar essas cidades e ter uma visão única de como as pessoas viviam e se protegiam em tempos de conflito.

Sob o céu nos balões de ar quente

Outro destaque da região são os balões de ar quente que enchem os céus ao amanhecer. Esta é uma maneira espetacular de apreciar a paisagem única da Capadócia, enquanto flutua sobre as chaminés de fadas e os vales que se estendem até onde a vista alcança. É uma experiência verdadeiramente mágica que atrai visitantes de todo o mundo.

As construções nas formações rochosas são grandes atrativos (Imagem: Travel Faery | Shutterstock)

História milenar

A história local é rica e variada, com vestígios de civilizações antigas, igrejas esculpidas na rocha e artefatos que remontam há milênios. A região também é famosa por suas casas trogloditas, construídas nas formações rochosas e ainda habitadas por algumas comunidades locais. A cidade de Göreme, no coração da Capadócia, é um centro de cultura e história, com seu Museu ao Ar Livre oferecendo uma visão fascinante das igrejas e mosteiros escavados na rocha.

Comidas e paisagens inesquecíveis

A gastronomia regional também é um deleite para os visitantes, com pratos tradicionais turcos servidos em restaurantes aconchegantes. Não deixe de experimentar pratos como o kebab, o pide (uma espécie de pizza turca) e os doces locais.

Seja explorando os mistérios subterrâneos, flutuando nos balões de ar quente ao amanhecer ou caminhando pelas antigas igrejas e cidades escavadas na rocha, a Capadócia tem tudo para se configurar como um destino inesquecível.

Por Claudia Costa, Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem