4 receitas com peixes para variar o cardápio

Moqueca (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock) - (crédito: Edicase - Tradicional -> Diversão e arte) EdiCase EdiCase

Com sua versatilidade na cozinha e benefícios nutricionais, os peixes oferecem uma ampla gama de possibilidades para quem busca diversificar o cardápio. Explorar novas opções culinárias é uma maneira empolgante de adicionar variedade e sabor ao nosso dia a dia, e quando se trata de uma alimentação saudável e deliciosa, esse alimento desempenha um papel fundamental. A seguir, confira algumas receitas fáceis e saborosas!

Moqueca

Ingredientes

400 g de cação em pedaços

1 pimentão vermelho cortado em rodelas

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

2 tomates picados

2 colheres de sopa de azeite

200 ml de leite de coco caseiro

1 colher de sopa de coentro picado

1/2 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peixe com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho, a cebola e o pimentão até dourar. Adicione o tomate, o leite de coco e a água e mexa. Acrescente o peixe e cozinhe por 15 minutos. Acerte o sal e a pimenta-do-reino e adicione o coentro. Sirva em seguida.

Sardinhas com tomates

Ingredientes

16 sardinhas

1 cebola picada

4 tomates cortados em rodelas

3 colheres de sopa de óleo

1/2 xícara de chá de água fervente

1 cubo de caldo de legumes

6 talos de agrião

Modo de preparo

Limpe as sardinhas e reserve. Coloque o óleo em uma panela, aqueça em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Junte o cubo de caldo de legumes, dissolvido na água fervente. Deixe cozinhar por 2 minutos. Adicione as sardinhas e cozinhe por mais 10 minutos. Coloque os tomates em uma travessa e despeje o caldo quente com as sardinhas. Sirva em seguida.

Salmão grelhado com ervas e limão (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Salmão grelhado com ervas e limão

Ingredientes

50 g de filés de salmão

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de salsa picada

1/2 xícara de coentro picado

1/4 de xícara de cebolinha picada

3 talos de hortelã

Suco de 2 limões

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, junte a salsa, coentro e cebolinha, adicione o azeite, sal e suco de 1 limão. Mexa bem até ficar homogênea. Em seguida, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e suco de 1 limão. Aqueça a grelha em fogo médio e regue com o azeite. Pincele o salmão com a mistura de ervas. Grelhe os filés por 5 minutos de cada lado, ou até que estejam cozidos. Retire o peixe da grelha e sirva.

Peixe com molho de abóbora e banana

Ingredientes

2 kg de pescada em filés

4 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

1 dente de alho picado

300 g de abóbora moranga picada

picada 2 bananas cortadas em rodelas

Sal, pimenta-do-reino moída e molho inglês a gosto

1 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de manjericão picado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Junte a abóbora, a banana, o molho inglês, o sal e a água. Tampe a panela e cozinhe até que as bananas e a abóbora fiquem macias. Corrija o sal e deixe amornar. Depois, transfira para um liquidificador, adicione o manjericão e bata até ficar homogêneo. Reserve. Tempere os filés de peixe com o sal e a pimenta-do-reino e embrulhe cada um em uma folha de papel-alumínio. Coloque em uma forma e leve ao forno médio preaquecido por 15 minutos. Retire do forno e sirva o peixe com o molho.