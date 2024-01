5 dicas práticas para tornar sua casa mais luxuosa 

Algumas mudanças simples podem deixar a sua casa mais aconchegante e luxuosa - (crédito: Sheila Say | Shutterstock) EdiCase EdiCase

Realizar o desejo de ter uma casa com uma aparência impecável é um desejo compartilhado por muitas pessoas. No entanto, esse anseio muitas vezes é desencorajado pela percepção equivocada de que alcançar resultados desejados demanda gastos substanciais ou grandes reformas.

Aline Sofia, CEO da Aline Sofia Curadoria de Imóveis, especializada em residências de alto padrão, esclarece que é totalmente viável conquistar uma estética mais luxuosa e moderna em casa por meio de mudanças simples.

“Ter a decoração dos sonhos não só valoriza o imóvel como também traz bem-estar e conforto em níveis mais elevados. Sempre digo que a casa é o principal cenário da vida da pessoa, o refúgio, o porto seguro, o lugar onde se constroem as mais importantes memórias, por isso é tão importante ter um ambiente que seja acolhedor e, ao mesmo, elegante”, diz.

Com isso, a especialista lista quatro dicas importantes para quem deseja trazer mais requinte e beleza para o lar. Confira!

1. Atenção às paredes

Explore o potencial das paredes, independentemente do tamanho da sua casa, pois a área vertical pode desempenhar um papel crucial na estética final da decoração do lar. Recomenda-se contar uma história visual nas imagens que adornam as paredes, seja por meio de uma temática unificada (como natureza, abstração, música, cinema etc.) ou seguindo uma paleta de cores consistente. A utilização de molduras, que não necessariamente precisam ser idênticas, pode proporcionar um resultado impactante.

2. Faça uso dos espelhos

Integre espelhos à decoração, explorando sua capacidade de ampliar o espaço. Ao posicioná-los estrategicamente para refletir os aspectos mais interessantes e atrativos da casa, é possível criar um efeito de amplitude surpreendente. Molduras sofisticadas, especialmente aquelas com detalhes em dourado ou bronze, adicionam um toque luxuoso e elegante.

Os tapetes são ótimas opções para dar um toque a mais na estética do ambiente (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

3. Invista em tapetes

Considere os tapetes como elementos que enaltecem tanto pisos novos quanto antigos. Além de ocultarem imperfeições, como riscos ou tacos quebrados, eles desempenham um papel crucial na estética de um ambiente. Opte por tecidos naturais e cores que harmonizem com a paleta geral do espaço.

4. Aproveite o espaço da melhor forma

Tire o melhor proveito do seu espaço, considerando a distribuição cuidadosa nos cômodos como um fator-chave para garantir fluidez, mobilidade, conforto e versatilidade. Aproveite elementos que reforcem a sensação de amplitude, como cortinas longas, peças de decoração mais substanciais, como vasos imponentes, e luminárias elegantes que proporcionem uma iluminação bem distribuída.

Mantenha um equilíbrio consciente, pois espaços grandes com poucos elementos podem parecer vazios, enquanto os pequenos com excesso de peças podem criar uma sensação de desorganização. O segredo está no equilíbrio proporcional.

5. Comece aos poucos

A dica final é: invista aos poucos, pois não há necessidade de fazer todas as mudanças de uma só vez. “Uma boa forma de saber por onde começar é observar a sua casa com um olhar mais atento, compreendendo as prioridades e iniciando por elas. Manter o lar elegante e luxuoso pode ser uma rotina prazerosa, e que não precisa e nem deve se transformar em uma pressão. Aos poucos e seguindo as dicas, com certeza seu ambiente ganhará uma nova vida”, conclui Aline Sofia.

