5 sucos verdes para ajudar a limpar o organismo

Suco de espinafre com aipo (Imagem: iuliia_n | Shutterstock) - (crédito: Edicase - Tradicional -> Diversão e arte) EdiCase EdiCase

O suco verde é uma bebida com propriedades que oferecem diversos benefícios para o corpo, como aumentar as defesas do sistema imunológico, desinchar e ajudar a limpar o organismo. E, se você está fazendo uma dieta, as vantagens do drink são ainda melhores, pois ele também auxilia na redução da retenção de líquido e acelera o metabolismo, auxiliando no processo de emagrecimento.

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de sucos verdes gostosos e diferentes que você precisa experimentar. Confira!

Suco de espinafre com aipo

Ingredientes

1 maço de espinafre

2 pepinos picados

1 colher de sopa de gengibre ralado

6 talos de aipo

500 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, o espinafre, o pepino, o aipo e o gengibre e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Suco de pepino com hortelã e gengibre

Ingredientes

1 pepino cortado em rodelas

cortado em rodelas Suco de 1 limão

1 l de água

10 folhas de hortelã

1 rodela de gengibre descascada e ralada

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coe o suco e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Suco de salsa com linhaça

Ingredientes

Suco de 1 limão

60 g de salsa picada

picada 1 colher de sopa de sementes de linhaça

250 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto as pedras de gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.

Suco de kiwi com laranja e espinafre (Imagem: ascalurmen | Shutterstock)

Suco de kiwi com laranja e espinafre

Ingredientes

300 g de folhas de espinafre

3 kiwis descascados e picados

descascados e picados Suco de 2 laranjas

500 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as folhas de espinafre, os kiwis, o suco de laranja e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione as pedras de gelo e bata novamente para triturar. Sirva em seguida.

Suco de ora-pro-nóbis

Ingredientes

1 l de água gelada

1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis

1 maçã-verde sem sementes e picada

sem sementes e picada Suco de 4 limões

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água e o suco de limão e bata bem. Adicione a maçã-verde e a ora-pro-nóbis e bata novamente para incorporar. Adicione as pedras de gelo e bata por mais 2 minutos. Sirva em seguida.