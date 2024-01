5 receitas saudáveis e práticas com salmão

Salmão grelhado com limão e ervas (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock) - (crédito: Edicase - Tradicional -> Diversão e arte) EdiCase EdiCase

O salmão é uma escolha extraordinária quando se trata de uma alimentação saudável e versátil. Repleto de ácidos graxos ômega 3, proteínas de alta qualidade e uma gama de vitaminas e minerais essenciais, este peixe oferece benefícios notáveis à saúde cardiovascular, cerebral e até mesmo à saúde da pele. Além disso, sua versatilidade na cozinha é inegável. Nesse sentido, reunimos 5 receitas de salmão saudáveis e práticas para você experimentar em casa. Confira!

Salmão grelhado com limão e ervas

Ingredientes

600 g de filé de salmão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 maço de manjericão, coentro e alecrim picados

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o suco de limão, o azeite de oliva, o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem e acrescente o manjericão, o coentro e o alecrim. Depois, pincele os filés com a mistura. Em uma frigideira, em fogo médio, grelhe os filés por 5 minutos de cada lado ou até que esteja totalmente cozido e sirva.

Salmão ao forno com migalhas de pão

Ingredientes

400 g de filé de salmão

1 xícara de chá de migalhas de pão integral

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque os filés de salmão em um refratário coberto com papel-alumínio e reserve. Em uma tigela, junte as migalhas de pão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Depois, despeje a pasta por cima dos filés e leve ao forno preaquecido a 200°C por 20 minutos. Retire do forno e sirva.

Salmão com molho de laranja e mel (Imagem: Jukov studio | Shutterstock)

Salmão com molho de laranja e mel

Ingredientes

300 g de filé de salmão

5 laranjas

2 colheres de sopa de molho de soja

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de raspas de gengibre

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o salmão com a pimenta, o azeite de oliva e o molho de soja. Leve o filé para a grelha por 5 minutos, em fogo médio, virando para cozinhar de todos os lados. Transfira o salmão para um refratário e reserve. Em uma panela, esprema as laranjas e retire os caroços. Adicione o mel e as raspas de gengibre e cozinhe em fogo baixo por 5 minutos, sempre mexendo. Quando o molho estiver com consistência firme, desligue o fogo e despeje a mistura por cima dos filés. Sirva.

Salmão ao vapor com vegetais

Ingredientes

600 g de filé de salmão

100 g de brócolis cortado

2 cenouras cortadas em rodelas finas

1 pimentão vermelho cortado em tiras

cortado em tiras 1 colher de sopa de gengibre fresco ralado

2 colheres de sopa de molho de soja

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com o sal, a pimenta-do-reino e o gengibre ralado. Em seguida, coloque os filés em uma panela para cozinhar no vapor. Aos poucos, acrescente os brócolis, as cenouras e o pimentão. Cozinhe por pelo menos 10 minutos. Depois, transfira o salmão e os vegetais para um refratário e regue com molho de soja. Sirva.

Salmão ao molho de abacate

Ingredientes

200 g de filé de salmão

2 abacates amassados

amassados 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 xícara de chá de coentro picado

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em recipiente, tempere os filés de salmão com o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Depois, regue uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio. Frite o salmão até ficar levemente dourado. Retire da frigideira e reserve. Em uma tigela, misture o abacate amassado, o coentro e o sal. Mexa até que forme um molho uniforme. Coloque o salmão em um refratário e despeje o molho por cima. Sirva.