5 receitas veganas de torta de liquidificador

A culinária vegana oferece uma vasta gama de opções de alimentos, e as tortas de liquidificador destacam-se como refeições práticas e saborosas. Essas receitas não apenas ajudam a atender às necessidades de uma dieta vegana, mas também oferecem uma maneira prática de incorporar ingredientes saudáveis e nutritivos.

A seguir, confira como fazer receitas de tortas de liquidificador veganas!

Torta de espinafre com tofu

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 colher de chá de sal rosa

1 colher de sopa de azeite de oliva

200 ml de água

Azeite para untar

Recheio

1 maço de espinafre picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 talo de alho-poró cortado em rodelas

500 g de tofu

Suco de 1/2 limão

Sal rosa a gosto

1/2 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas e de aveia e o sal rosa e misture. Aos poucos, acrescente o azeite e a água. Depois, amasse com as mãos até obter uma massa homogênea. Deixe descansar na geladeira por 30 minutos. Unte com azeite uma forma com fundo removível e leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho-poró por 5 minutos. Depois, junte o espinafre e o sal rosa. Refogue por mais 5 minutos e reserve. No liquidificador, bata o tofu, o limão e o sal até ficar homogêneo. Aos poucos, acrescente o fermento em pó e bata até obter um creme.

Montagem

Em um recipiente, misture o creme de tofu com o espinafre. Depois, distribua o recheio sobre a massa assada. Leve ao forno por mais 20 minutos. Sirva em seguida.

Torta de legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

200 ml de água

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cenoura cortada em cubos

cortada em cubos 1 abobrinha cortada em cubos

100 g floretes de brócolis picado

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a farinha de trigo, a água, o óleo de coco, o fermento e o sal e bata até obter uma pasta homogênea. Reserve. Em uma tigela, junte a cenoura, a abobrinha e o brócolis. Adicione a mistura do liquidificador aos legumes e misture bem. Despeje a massa em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos, ou até que a torta esteja dourada. Sirva em seguida.

Torta de palmito (Imagem: Alan Camargo Fotografia | Shutterstock)

Torta de palmito

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de leite de soja

1/4 de xícara de óleo de soja

1/2 xícara de chá de água

1 dente de alho

3 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Azeite para untar

Recheio

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola cortada em cubos

3 dentes de alho amassados

300 g de palmito

50 g de azeitona verde sem caroço

200 g de milho-verde

2 tomates cortados em cubos

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata o leite de soja, o óleo de soja, a água, o dente de alho, a farinha de trigo e o fermento em pó até ficar homogêneo. Depois, transfira metade da pasta para uma forma untada com azeite e reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Depois, junte o palmito, a azeitona, o milho-verde e o tomate. Mexa e cozinhe por 2 minutos. Tempere com o sal, o orégano e a pimenta-do-reino. Em seguida, coloque o recheio sobre a massa da torta na forma e cubra com o restante da massa. Leve a torta ao forno preaquecido a 200ºC por 45 minutos. Sirva em seguida.

Torta de abóbora

Ingredientes

Massa

2 colheres de sopa de farinha de amêndoas

1 colher de sopa de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de farinha de linhaça dourada

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de água

Sal rosa a gosto

Recheio

300 g de abóbora cabotiá descascada e assada

1 colher de sopa de tahine (pasta de gergelim)

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de canela

1 colher de chá de gengibre

Suco de 1 limão

Sal rosa, salsinha e cebolinha picadas a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de amêndoas, de grão-de-bico e linhaça dourada, o azeite de oliva, a água e o sal até ficar homogêneo. Depois, distribua a massa em uma forma untada com óleo de coco e leve ao forno a 180°C por 25 minutos. Reserve.

Recheio

No liquidificador, coloque a abóbora cabotiá, o tahine, a canela, o gengibre, o limão, a cebolinha, a salsinha e o sal. Bata até ficar homogêneo. Despeje o recheio sobre a massa assada e leve ao forno mais 10 minutos. Sirva em seguida.

Torta de cenoura com calda de cacau

Ingredientes

2 cenouras picadas

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de água com gás

1 colher de chá de vinagre de maçã

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1/2 xícara de chá de farinha de trigo branca

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de chá de sal

Óleo de coco para untar

Calda

1 xícara de chá de leite de amêndoas

2 colheres de sopa de cacau em pó

1/2 xícara de açúcar mascavo

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de canela

Modo de preparo

No liquidificador, coloque as cenouras, a água com gás, o óleo de coco e o vinagre. Bata até ficar homogêneo. Continue batendo e acrescente aos poucos o açúcar mascavo para que ele dissolva por completo. Em um recipiente, coloque a farinha de trigo integral e branca, a farinha de aveia e o sal e misture. Em seguida, adicione a mistura do liquidificador e mexa até ficar homogêneo. Coloque o fermento em pó e mexa delicadamente. Coloque a massa em uma forma untada com óleo de coco e leve ao forno preaquecido a 200°C por 30 minutos.

Em uma panela, coloque o leite de amêndoa, o cacau em pó, o azeite, o amido de milho e a canela. Misture e leve ao fogo médio. Mexa até formar uma calda uniforme. Retire a torta do forno, deixe esfriar e despeje a calda por cima. Sirva em seguida.