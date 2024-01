Mais usados do que nunca! Tule vira destaque para 2024

Um item que se adequa em várias ocasiões. O tule passeia pelo tempo como um elemento coringa, que não cai no desuso e, sempre que pode, volta aos holofotes do universo fashion. Não à toa tantas celebridades aparecem nos eventos mais importantes ao redor do mundo com peças destacando a beleza do tecido.

Leve, transparente e com pequenos furos. De acordo com a produtora e designer de moda Krystie Ribeiro Lima, o tule pode ser feito de nylon, algodão, poliamida ou poliéster. "Ele é muito usado para dar volume, leveza e delicadeza a vestidos de festa, de noiva, de ballet, entre outros. Três tipos de tule são os mais conhecidos e utilizados no Brasil: Ilusion, Tule Francês e Filó", detalha.

O tule ilusion, segundo a profissional, é um tecido fino, leve e transparente, que cria um efeito de segunda pele. Muito usado em vestidos de noiva, para fazer decotes, mangas e costas, dando a impressão de que não há tecido algum nessas partes. Esse modelo também pode ser usado em blusas, para criar um efeito de transparência discreta e elegante.

Mais encorpado, com uma textura mais áspera e uma transparência menor, o tule francês é usado para dar volume e estrutura a saias e vestidos, criando um efeito princesa. "Ele também pode ser usado para fazer detalhes, como babados, laços e flores, que dão um toque romântico e delicado ao visual", completa a produtora de moda.

Com um tecido mais rígido, o tule filó apresenta uma textura mais lisa e uma transparência maior. Conhecido por fazer as populares saias de bailarina, que são curtas e armadas, ele também pode fazer parte de acessórios, como tiaras, faixas e máscaras. Elementos que dão um toque divertido e criativo ao look.

Surgimento

A origem do tule remonta ao século 18, na cidade francesa de Tulle, onde foi inventado. O nome tule, segundo a designer de moda, vem do nome da cidade, que era famosa pela produção de rendas e bordados. "O tule era feito de forma artesanal, com uma máquina chamada bobinot, que entrelaçava os fios de seda em uma rede fina e resistente", destaca.

Na época, o tule logo se tornou popular entre as mulheres da alta sociedade, que usavam o tecido para adornar vestidos, chapéus, luvas e véus. Inclusive, tornou-se popular para fazer cortinas, mosquiteiros, toalhas de mesa, etc. Além disso, era considerado um símbolo de elegância e romantismo, sendo utilizado por rainhas, princesas e celebridades.

De acordo com Krystie, no século 19, o tecido passou por uma revolução industrial, que permitiu a produção em larga escala e a redução dos custos. Passou, ainda, a ser produzido de outros materiais, como algodão, nylon e poliéster. Essa mudança fez com que a durabilidade e a variedade do tecido aumentassem. "Ele também passou a ser tingido de diversas cores, estampas e texturas, o que ampliou as possibilidades de uso e de combinação do tecido", descreve a produtora de moda.

Mas, foi no século 20 que o tule ganhou mais destaque na moda, sendo usado por estilistas famosos, como Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent e outros ícones fashion. O tule, na época, foi usado para criar peças icônicas, como o vestido de noiva de Grace Kelly, o vestido de Marilyn Monroe no filme Quanto mais quente melhor (1959), o vestido de princesa de Audrey Hepburn no filme Cinderela em Paris (1957), entre outros.

Popularidade

O tule é tão antigo quanto a história da moda recente. Na visão do produtor de moda Fernando Lackman, criou-se uma necessidade de ter o tecido em vestidos de noivas para que os volumes de modelos de vestidos princesa fossem leves e não tivessem o peso das roupas de antigamente. "Hoje, o tule está em decotes profundos de blusas e vestidos como forma de manter o corte no lugar e dar a ilusão de invisibilidade e saias cheias de volumes que representam o movimento punk rock da década de 1980", explica.

Por mais estranho que pareça, não seguir tendências é tendência nos dias atuais, e o tule, que quase sempre esteve tímido nas araras, é atração para as próximas temporadas, incluindo o ano de 2024. Mais pela influência da internet que pela moda, o sucesso absoluto do tecido deve permanecer nos holofotes do universo fashion.

"Usar lingerie ou biquínis e sobrepor com tule é algo que anda fazendo a cabeça das mulheres —, e de homens mais desconstruídos —, que seguem rotinas fitness. É como se mostrar os resultados no dia a dia fosse mais importante do que as tendências das semanas de moda", complementa Fernando.

Pensando nisso, para fazer boas composições, é preciso estar atento ao que mais combina. Uma saia de tule com uma camiseta básica, um cinto e um coturno eleva o estilo ao mais dramático possível, segundo o produtor de moda. Para looks mais românticos, escolher uma camisa de tule e misturá-la com peças mais sóbrias em cores e modelagem, como saias e tops transmite tal sensação.

Cores famosas

Preto, tons de peles, vermelhos e terrosos são os mais vistos. “Estampar tule não é tão comum, mas bordá-los e aplicar patches são soluções mais viáveis, visto que o tecido aceita muito facilmente esse tipo de manipulação e costura”, finaliza Fernando Lackman.

Dicas de look

Use tule para dar um toque romântico ao look;

Combine tule com peças mais pesadas;

Para criar um contraste interessante, combine peças de tule com peças mais pesadas, como jaquetas de couro ou botas;

Se você não quer um look totalmente de tule, use o tecido em detalhes, como em mangas ou em saias com forro curto;

Combine tule com acessórios delicados;

Para manter a delicadeza do look, combine peças de tule com acessórios delicados, como colares finos e brincos pequenos;

Além do tradicional tule preto ou branco, experimente usar o tecido em outras cores, como rosa ou azul claro, para um look mais divertido.

Fonte: produtora e designer de moda Krystie Ribeiro Lima