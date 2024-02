8 coisas que você precisa saber antes de adotar um gato

Adotar um gato é uma decisão gratificante, mas requer planejamento e compreensão das necessidades específicas desses adoráveis animais de estimação. Dessa maneira, conhecer algumas curiosidades antes da adoção prepara você para proporcionar um ambiente saudável e feliz ao novo membro da família felina. Confira!

1. Personalidades únicas

Gatos têm personalidades distintas. Alguns são brincalhões e sociáveis, enquanto outros preferem a tranquilidade e a independência. É fundamental escolher um gato cuja personalidade se alinhe ao seu estilo de vida.

2. Longevidade

Gatos domésticos podem viver entre 12 e 20 anos, exigindo um comprometimento de longo prazo. Certifique-se de estar preparado para cuidar do seu felino ao longo de sua vida.

3. Comportamento noturno

Os gatos são naturalmente mais ativos durante a noite. Esteja ciente de que eles podem buscar brincadeiras e explorações noturnas, especialmente se forem jovens.

É importante escovar o gato diariamente para evitar bolas de pelo e outros problemas de saúde (Imagem: Boyloso | Shutterstock)

4. Cuidados com a pelagem

A pelagem dos gatos exige cuidados regulares para prevenir emaranhados e bolas de pelo. "As bolas de pelo podem ser evitadas com a escovação diária dos pelos, realização de tosas periódicas em casos de pelo semilongo ou longo, fornecimento de alimentos específicos com grande quantidade de fibras e fornecimento periódico de suplementos vitamínicos à base de malte", esclarece a veterinária e cofundadora da startup e marketplace DotPet, Lara Torrezan.

5. Necessidade de arranhar

Os gatos têm um comportamento natural de arranhar para várias finalidades, incluindo a marcação do território, a afiação das garras e o alongamento muscular. Por isso, forneça arranhadores adequados visando evitar danos aos móveis.

6. Caixa de areia

Gatos são animais extremamente limpos. Manter a caixa de areia sempre limpa é essencial para garantir o bem-estar do bichano e evitar problemas de comportamento.

7. Brinquedos e estimulação mental

Gatos precisam de estímulo mental e físico. Por isso, forneça brinquedos interativos e crie espaços enriquecidos para manter o animal entretido e saudável.

8. Visitas ao veterinário

Consultas regulares ao veterinário são essenciais para garantir a saúde do seu gato. Além disso, considere a castração para prevenir problemas de saúde e controle populacional.