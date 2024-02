Milão Fashion Week 2024: confira tendências que prometem bombar na estação

Com um line-up com desfiles de marcas icônicas como Gucci, Fendi, Prada, Bottega Veneta, Versace e outras, uma das semanas de moda mais glamorosas do mundo chegou ao fim. Durante uma semana, as passarelas foram invadidas por coleções com detalhes encantadores, provocativos e inovadores, tornando os desfiles um verdadeiro espetáculo de estilo e criatividade, projetando aquilo que se espera consumir e que estará em alta pelos próximos meses. Confira algumas das principais tendências observadas pelo Correio.

Bota de cano longo

















Uma das tendências de inverno mais tradicionais, as botas de cano longo estão mais em alta do que nunca. Conhecidas como "over the knee", as botas marcaram presença nas passarelas de Milão em desfiles de grifes como a Gucci, Ferragamo, Prada e Fendi. Sendo apresentadas por algumas marcas em canos maiores, cobrindo as coxas e em materiais tradicionais, como couro, as botas prometem ser febre na próxima temporada de outono- inverno.

Meia calça colorida

Desfile GCDS na Milan Fashion Week (foto: Reprodução FFW)

Provando que os 80 anos estão de volta, as meias-calças coloridas também fizeram sucesso nas passarelas do Milão Fashion Week. Trazendo leveza e personalidade aos looks, as meias foram apresentadas em diversas tonalidades, revelando que o uso de cores é uma das principais highlights.



Transparência e sensualidade











Outra tendência que promete ganhar o coração das fashionistas de plantão é a transparência e a sensualidade. Marcas como a Dolce & Gabbana, Versace, Tom Ford, Armani e Ferragamo apostaram em composições que vão desde combinações mais básicas e neutras a combinações mais ousadas.

Maxi bolsas

s maxi bolsas estão de volta e foram uma das apostas da Fendi. (foto: Marco Bertorello/AFP)

O tempo das mini-bags passou! A moda agora são as maxi bolsas, trazendo de volta o utilitarismo e a praticidade. As bolsas grandes apareceram em desfiles como o da Bottega Veneta, Moschino e Fendi. Elas já tinham aparecido na primavera de 2023, mostrando que a moda precisa ser usável e não só conceitual.



Cinza

Desfile Ermanno Scervino na Milan Fashion Week Outono/Inverno 2024. (foto: Marco BERTORELLO/AFP)

O cinza é o novo preto! Tradicional na moda, principalmente nos dias frios, a cor tem ganhado força em composições monocromáticas e sofisticadas.