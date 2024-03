Alguns truques ajudam a disfarçar a insatisfação com o corte de cabelo (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase - Beleza -> Revista) EdiCase EdiCase

Quem nunca cortou o cabelo e se arrependeu logo em seguida, não é mesmo? É uma situação frustrante e mexe muito com a autoestima, mesmo sabendo que os fios crescerão novamente. Por isso, é muito importante levar ao salão referências realistas e conversar bastante com o cabeleireiro antes de cortar o cabelo, para ter uma ideia de como ficará o resultado.

Se, mesmo assim, o corte não ficar bom, não se desespere. Existem alguns truques que podem minimizar o sofrimento. O cabeleireiro Joel da Silva, do Joel Hair Design, em Porto Alegre, dá algumas dicas para disfarçar possíveis insatisfações. Confira!

1. Use acessórios para disfarçar um corte desfiado demais

Desfiar demais pode acabar com o volume e o movimento dos fios. Logo, se você fez esse tipo de corte e ficou insatisfeita, o mais indicado é disfarçar colocando o cabelo para trás da orelha e abusar de acessórios, como lenços e grampos, criando um look versátil até que o cabelo cresça.

Você também pode utilizar produtos da raiz às pontas para dar volume e textura, como mousse, spray e ceras. Outra opção para dar um pouco mais de volume é cachear com bobs e babyliss ou fazer rolinhos com os próprios dedos e, depois, bagunçar os cachos e aplicar finalizadores.

2. Aumente o comprimento da franja

Se cortou a franja e ficou curta demais, uma solução pode ser pedir para o cabeleireiro desfiar e aumentá-la para dar um efeito arredondado e a impressão de que ela está mais longa. Outra dica é prender a franja até ela crescer, usando faixas e grampos, e colocando-a para trás.

Invista em tratamentos para deixar o cabelo forte (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock)

3. Soluções para camadas muito marcadas

Quando repicar os cabelos e as camadas ficarem muito marcadas, você pode pedir para o cabeleireiro estilizar mais, fazer uma textura profunda para deixar a camada com mais harmonia. Se não quiser cortar mais, alisar pode ajudar a diminuir o efeito. Faça escova e chapinha (sempre usando protetor térmico) para disfarçar as camadas.

4. Invista em tratamentos para ajudar no crescimento dos fios

Se nenhuma dessas ideias funcionou e você deseja que o seu cabelo cresça o mais rápido possível, invista em tratamentos para deixá-lo forte. Para um crescimento mais saudável, é necessário o uso de xampus e condicionadores adequados e, se possível, um tratamento mensal.