Baco Pizzaria tem a 17ª melhor pizza da América Latina, indica premiação

Gil Guimarães, economista, chef e padeiro mineiro que trabalha há quase 25 anos em Brasília, foi considerado o dono da 17ª melhor pizza da América Latina, de acordo com o prêmio 50 Top Pizza, criado na Itália em 2017. Este é o primeiro ano em que o concurso realiza uma edição especial na América Latina.

A Baco Pizzaria foi considerado o dona da 17ª melhor pizza da América Latina, de acordo com o prêmio 50 Top Pizza. Criado na Itália em 2017, o concurso realizou neste ano a primeira edição voltada para a América Latina.

"Esse prêmio é o reconhecimento do trabalho que temos feito há 25 anos para entregar pizza napolitana da melhor qualidade", afirma Gil Guimarães, da Baco Pizzaria. O chef viajou ao Rio de Janeiro para receber o prêmio da noite desta quarta-feira (17/4).

O ranking foi realizado por jurados anônimos, que não trabalham com gastronomia e pagaram pela comida consumida. O concurso leva em consideração, além da qualidade da pizza, o ambiente, a carta de vinhos e até a gestão da fila de espera.

Além da Baco, mais uma pizzaria de Brasília figura na lista. A Vinny's Pizzeria aparece em 33º lugar.

Baco Pizzaria

A Baco Pizzaria foi fundada por Guimarães em 1999, quando era apenas uma banca. No ano seguinte, abriu uma unidade na Asa Norte e, em 2003, na Asa Sul.

Em março, a Baco completou 25 anos, em meio aos preparativos para abrir uma nova unidade, agora em Lisboa. A celebração ainda reuniu um novo cardápio, com objetivo de mostrar a diversidade da gastronomia brasileira com base na pizza napolitana. "Temos sabores sertanejos da Amazônia, do cerrado e do sul do país. Embora diferentes, todos guardam identidade com a proposta que desenvolvemos na Baco", completa Gil.