A culinária do Amazonas é verdadeiramente rica e diversificada, refletindo a vasta biodiversidade e a fusão cultural da região. Suas características são marcadas pela utilização de ingredientes nativos da floresta, como peixes de água doce, frutas exóticas, raízes e ervas. Além disso, influências indígenas, portuguesas e africanas se entrelaçam, resultando em pratos únicos e deliciosos.

A seguir, confira como preparar 5 receitas típicas do Amazonas!

Tambaqui assado com batata

Ingredientes

1 peixe tambaqui de aproximadamente 2 kg limpo

1 kg de batata cortada em pedaços

2 cebolas cortadas em rodelas

1 pimentão cortado em rodelas

5 dentes de alho picados

1 maço de cheiro-verde picado

1 xícara de chá de suco de limão

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Divida o peixe em duas e, em seguida, faça cortes transversais. Coloque em uma assadeira com a parte cortada para baixo. Tempere com sal, alho e suco de limão. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio preaquecido por 30 minutos. Em uma panela, cubra a batata com água, acrescente um pouco de sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Retire o peixe do forno, coloque as batatas em volta e adicione as cebolas, o cheiro-verde e o pimentão. Leve novamente ao forno até dourar. Sirva em seguida.

Creme de cupuaçu

Ingredientes

1 xícara de chá de banana-da-terra madura e cozida

1/2 xícara de chá de polpa de cupuaçu

1/4 de xícara de chá de creme de leite

1/4 de xícara de chá de açúcar

Castanha-do-pará triturada a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata a banana-da-terra, a polpa de cupuaçu, o creme de leite e o açúcar até obter um creme bem liso. Sirva com a castanha-do-pará triturada.

Tapioca com tucumã e queijo coalho

Ingredientes

60 g de goma de tapioca

4 fatias de queijo tipo coalho

40 g de tucumã

Sal e manteiga a gosto

Modo de preparo

Aqueça uma frigideira em fogo médio e, em seguida, peneire a goma de tapioca sobre a panela, espalhando bem, e adicione uma pitada de sal. Vire a massa assim que desgrudar da frigideira. Desligue o fogo. Espalhe um pouco de manteiga sobre a tapioca, coloque o queijo coalho e o tucumã. Dobre a tapioca ao meio e sirva em seguida.

Bolinho de pirarucu (Imagem: etorres | Shutterstock)

Bolinho de pirarucu

Ingredientes

500 g de batata cozida e espremida

400 g de pirarucu seco, dessalgado e desfiado

1 cebola picada

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 ovo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente o pirarucu e misture. Cozinhe por 1 minuto e transfira para um recipiente. Aguarde amornar e, em seguida, adicione a batata, o ovo e a salsinha. Misture até obter uma massa homogênea. Modele bolinhos com a massa. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os bolinhos até ficarem dourados. Sirva em seguida.

Caldeirada de tambaqui

Ingredientes

1 kg de lombo de tambaqui

3 tomates sem sementes e cortados em 4 partes

3 cebolas cortadas em 4 partes

15 pimentas-de-cheiro sem sementes e cortadas no meio

1 maço de cheiro-verde

1/2 xícara de chá de suco de limão

1 colher de sobremesa de vinagre

Colorau, sal e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com sal e suco de limão. Leve à geladeira por 12 horas. Depois, retire o excesso de água formada e coloque o peixe em uma panela grande. Adicione os tomates, as cebolas e as pimentas-de-cheiro. Cubra com água, adicione um fio de azeite, o vinagre e o colorau. Leve ao fogo médio e ferva por 20 minutos. Ajuste o sal e acrescente o cheiro-verde. Sirva em seguida.