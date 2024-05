Artista brasiliense lança coleção de tecidos nesta quinta-feira (09)

Promissora e talentosa, Isadora Maia, artista plástica brasiliense, lança sua próxima coleção de estampas autorais em tecido, nesta quinta-feira (09/05), na Confraria Studio, no Lago sul. A coleção é intitulada “Surrealista”. Com uma explosão de tons, a jovem faz uso de aquarelas e realiza intervenções digitais para transferir aos tecidos uma estamparia com a textura do papel.

O trabalho de Isadora fala sobre cores, em sua mais bonita explosão. Vermelho para ilustrar o interno do corpo, como o sangue. O azul para revelar o sagrado que existe no céu, uma alusão à amplitude de Brasília. Essas tonalidades, de acordo com a artista, falam muito sobre sua vida e arte até aqui.

A exposição será recebida na Confraria Studio, pela diretora de criação Ana Paula Ávila. O espaço conta com uma open house aberta ao público, das 16h30 às 21h, no showroom da Confraria Studio no Lago Sul.

Artista plástica brasiliense, lança sua próxima coleção de estampas autorais em tecido, nesta quinta-feira (09/05) (foto: Material cedido ao Correio)

Informações

Estamparias autorais em tecido, criadas pela artista plástica Isadora Maia

Dia: 09 de maio, quinta-feira, das 16h30 às 21h.

Local: Confraria Studio – Lago Sul (Comercial da QI 05, BL. C, Lj.08, Lago Sul)