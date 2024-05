Mulheres com epilepsia não precisam ter medo de ficar grávidas

A grávida deve redobrar os cuidados, pois há grandes alterações no organismo durante a gravidez - (crédito: Image by tirachardz on Freepik)

Não é raro no consultório neurológico a apreensão de mulheres em tratamento para epilepsia que descobriram que estão grávidas. Exceto nos casos em que há um transtorno psiquiátrico grave associado, a grande maioria das mulheres que fazem tratamento para controle de crises epilépticas podem e devem ficar grávidas se este for o desejo.

Elenco a seguir algumas informações que devem ajudar a reduzir a ansiedade de pacientes e médicos quando frente à condição epilepsia e gravidez e podem também colaborar para a redução do estigma associado à doença.

As recomendações foram atualizadas recentemente pela Academia Americana de Neurologia no periódico Neurology. Há evidências inequívocas de aumento do risco para a mãe e o feto se a medicação for interrompida durante a gravidez, atitude não rara por medo da medicação vir a prejudicar o desenvolvimento fetal.

Controle das crises por pelo menos 9 meses antes da gravidez significa uma chance de 84-92% da mulher não ter crises durante a gravidez. Toda mulher fértil deve usar ácido fólico em combinação com a medicação antiepiléptica para reduzir o risco de malformações fetais, mesmo se não estiver planejando gravidez.

Quando descobre que está grávida, a mulher não deve interromper seu tratamento. Se planeja ficar grávida, é bom discutir com o médico se há opções terapêuticas com menor risco. De todas as medicações, o valproato de sódio é o que está associado ao maior risco de malformações (9.7%).

Em seguida vem o topiramato e fenobarbital. As drogas oxcarbazepina, lamotrigina ou levetiracetam devem ser consideradas como boas opções a depender do tipo de síndrome epiléptica. Entre essas três medicações, os índices de malformações ficam entre 3.1 e 3.5%.

Sempre que factível, evitar a politerapia. Vale lembrar que o risco de malformações fetais na gravidez de uma mulher que não tem epilepsia e não usa drogas antiepiléticas é de 2.4% a 2.9%.

*Ricardo Afonso Teixeira é doutor em neurologia pela Unicamp, professor do curso de medicina do Unieuro e neurologista do Instituto do Cérebro de Brasília