Saiba seis curiosidades sobre a mulher do signo de Gêmeos

Gêmeos, o terceiro signo do zodíaco, é regido por Mercúrio. A sua pedra é a Ágata e o seu elemento é o Ar, o que torna as mulheres deste signo comunicativas, criativas e ávidas pela necessidade de se movimentar. Segundo a astróloga Thaís Mariano, as geminianas também são curiosas, atentas e detêm uma mente ágil. "[As nativas de Gêmeos] falam com desenvoltura sobre diversos assuntos, às vezes, todos ao mesmo tempo. Têm sempre uma informação sobre algo que você queira saber", comenta.

A seguir, confira mais 6 curiosidades sobre as geminianas!

1. São charmosas

Por terem uma capacidade intelectual avançada e se expressarem bem, as geminianas esbanjam um charme próprio que costuma atrair as pessoas. "Desperta no outro a curiosidade semelhante à que ela própria tem sobre a vida. Não importa qual papel ela exerça, estará sempre informada sobre o que acontece ao seu redor", diz Thaís Mariano.

2. Amam mudanças

Segundo Thaís Mariano, as nativas de Gêmeos não têm medo de mudanças, pelo contrário: "elas estão sempre procurando por novidades, trabalhando em mais de uma coisa ao mesmo tempo e já estudando outra área. Essa busca por novidades as deixa felizes", conta a especialista.

3. Não lidam bem com sentimentos

Sempre em busca de mudanças, é comum as geminianas terem uma vida agitada, mas isso faz com que elas não tenham tempo para cuidar dos próprios sentimentos. Assim, acabam racionalizando tudo. "[A nativa] tem a tendência a passar as emoções para o crivo da razão, o que pode deixá-la um tanto confusa", afirma a astróloga.

4. Gostam de se relacionar com pessoas que tenham uma boa conversa

Uma das características marcantes das nativas de Gêmeos é a capacidade de conversar sobre tudo; por isso, elas tendem a gostar de se relacionarem com pessoas que também sigam nessa fluidez e não deixam o assunto morrer. "Se a conversa não fluir, ou se ela se sentir limitada em sua expressão, rapidamente mudará o foco, buscando alguém com quem possa se expressar", conta Thaís Mariano.

5. Amigas fiéis

Ótimas companheiras, as mulheres de Gêmeos são aquelas pessoas que sabem ouvir e têm sempre um conselho sábio para oferecer aos amigos, independentemente da situação. De modo geral, elas são sempre muito atenciosas e, por isso, um tipo de amiga para a qual você pode ligar a qualquer momento.

6. Detêm uma mente ágil

Devido à natureza curiosa e versátil, as geminianas tendem a ser rápidas em absorver novas informações e são, muitas das vezes, hábeis em pensar em diversas perspectivas ao mesmo tempo. No entanto, isso também pode fazer com que elas não se aprofundem nos assuntos.