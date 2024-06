Autoestima por um fio: transplante capilar restabelece amor próprio

Falta de cabelo, falhas e entradas são problemas bastante comuns, e, além de afetarem a aparência dos fios, a autoestima costuma ser impactada. Alternativas como o transplante capilar são cada vez mais procuradas no mercado, tanto por mulheres quanto por homens. O intuito da técnica cirúrgica é, por meio de fios transplantados, auxiliar o crescimento de cabelo em áreas calvas.

O procedimento é complexo e necessita de alguns cuidados. Segundo o cirurgião plástico Fernando Lamana, o primeiro passo antes da decisão pelo transplante capilar consiste na realização de uma consulta para determinação do grau de calvície e avaliação da indicação de tratamento clínico ou cirúrgico. Além disso, é necessário conhecer os riscos, os tipos de técnicas e o como ocorre o pré e pós-operatório. Em 11 anos, de 2010 a 2021, houve um aumento de 250% nas cirurgias de transplante capilar, segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar (ISHRS).

Quem pode fazer?

Como ressaltado por Fernando, o acompanhamento médico é crucial, visto que em alguns casos o procedimento não é indicado. "Pacientes com doenças crônicas descompensadas não podem ser operados", afirma. Pessoas com alguns tipos de alopecia, como as cicatriciais, também não são indicadas para o transplante capilar.

Para quem tem calvície, ou alopecia androgenética, o transplante capilar é indicado, porém é necessário liberação do médico cardiologista e a realização de exames pré-operatórios.

Além dos exames, há algumas medidas antes do procedimento. Segundo o cirurgião plástico e membro da Associação Brasileira de Cirurgia e Restauração Capilar (ABCRC) Cleber Stuque, um tratamento clínico prévio do couro cabeludo pode ser indicado. "Assim como não fumar ou ingerir excesso de bebidas alcoólicas nos dias que antecedem a cirurgia", recomenda Cleber.

Por dentro da operação

Independentemente da escolha da técnica (veja quadro), no transplante capilar, é usada a anestesia local e a sedação, que pode ser por via oral ou endovenosa. "No procedimento, extrai-se primeiro todas as unidades da região doadora, área posterior e lateral do couro cabeludo, e se implanta na área calva", explica Cleber Stuque. Os riscos da cirurgia são baixos, mas existem, como infecções. Além disso, foliculite, dermatite e não adesão dos folículos transplantados podem ocorrer no pós-operatório.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), 42 milhões de brasileiros que enfrentam problemas com queda de cabelo (foto: Reprodução/ Unsplash/ @towfiqu999999)

Depois do procedimento, que, em média, varia entre seis e 12 horas, é necessário repouso por três dias, a utilização de medicações prescritas, drenagem facial, além de evitar sol e academia. Na primeira semana, é necessário ficar atento a certos cuidados, para não ter risco de perder alguns folículos, visto que a cicatrização dos folículos transplantados ainda não está completa.

De acordo com Fernando Lamana, o resultado da cirurgia não é rápido, porque tem a fase em que os fios transplantados caem. "Os resultados aparecem por volta de quatro meses e meio, mas o resultado final da cirurgia é somente após um ano", completa. Na recuperação, usar produtos que aumentem a saúde, o calibre capilar e a limpeza do couro cabeludo, e que não contenham amônia nem formol, é o mais indicado.

As técnicas

Antes do procedimento de transplante capilar, é necessário escolher qual técnica será empregada. Segundo o cirurgião plástico Fernando Lamana, há duas principais:

FUT (Follicular Unit Transplantation): é a técnica mais tradicional na qual se realiza uma incisão no couro cabeludo para extração de folículos para a área receptora.

FUE (Follicular Unit Extraction): consiste na extração de folículos individualmente da área doadora para a área receptora, deixando o couro cabeludo livre de cicatriz.

De acordo com o médico, a técnica FUE é a mais utilizada, visto que seu pré-operatório é mais simples e não deixa cicatrizes marcando o couro cabeludo, além de ser menos agressiva e invasiva. Nesse modelo, as unidades capilares são extraídas de forma cuidadosa, transplantando-as uma a uma, diferentemente da FUT, em que é necessário um corte transversal com bisturi, de uma faixa inteira ou mecha.

Cirurgia turca?

A Turquia é um país que se destaca quando o assunto é transplante capilar. O valor é o ponto que mais motiva os interessados — os pacotes de viagem, que já vêm com o procedimento, chamam a atenção de turistas que também desejam fazer a cirurgia. Mesmo com esse ponto positivo, alguns profissionais ressaltam que o negócio nem sempre vale a pena. "Envolve turismo. O governo turco incentiva, pois entra receita no país, porém não há uma fiscalização sanitária adequada", esclarece Cleber Stuque. Assim, a recomendação é procurar um profissional especializado e com muita experiência.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte