Match na vida e no estilo: casais que adoram usar looks combinando

Foi-se o tempo em que casais com looks coordenados eram considerados bregas. Desde a volta dos grandes eventos de moda no período pós-pandemia, pares famosos usam o fashionismo como mais uma maneira de explorar o romantismo e a identidade visual do casal.

E como tudo na moda, os looks idênticos ou coordenados são o retorno do que foi sucesso no passado. Afinal, quem não se lembra dos jeans icônicos usados pelo ex-casal Britney Spears e Justin Timberlake?

A tendência voltou, continua e segue para as ruas e para os guarda-roupas de meros mortais depois de ser desfilada em tapetes vermelhos por nomes como Beyoncé e Jay-Z, Kourtney Kardashian e Travis Barker e Zendaya e Tom Holland.





















Correndo a dois

Juntos há três anos e meio, a empresária Juliana Azeredo Arneitz, 36 anos, e o educador físico Washington Luiz Camargo, 30, compartilham muito mais do que a vida a dois. Eles se conheceram na corrida, em julho de 2019, e começaram ali uma amizade entrelaçada no maior hobby de ambos, que cultivavam muito antes de se tornarem amigos.

O interesse em comum e a pandemia fizeram com que os dois se aproximassem ainda mais. Juliana começou a fazer aulas on-line com o atual marido, que se tornaram presenciais ao ar livre quando o isolamento ficou mais leve e que acabou em um pedido de casamento digno de filme.

Em outubro de 2022, iluminada por um pôr do sol dourado no Iate Clube, na beira do lago, Juliana cruzou a linha de chegada de uma corrida e ganhou muito mais do que imaginava: Washington se abaixou em um joelho e fez o pedido.

"A corrida foi onde a gente se conheceu, então foi bem legal, foi muito maravilhoso e emocionante. E, depois do casamento, que também foi bem a nossa cara, aproveitamos a lua de mel com muitas trilhas e corridinhas", lembra a empresária.

E com tanto em comum, dificilmente os dois teriam um estilo destoante. "É muito parecido, até porque gostamos das mesmas coisas: esportes, natureza, montanhas e chocolate com doce de leite", brinca Washington.

Nos treinos e nas competições, o casal combina as camisas de corrida, gostam de estar sempre iguais. Há pouco tempo, os dois também usavam o mesmo relógio de treino, mas após o último "upgrade" tecnológico, eles ficaram diferentes.

No dia a dia, escolhem um jeitinho mais discreto de manter uma unidade, combinando a paleta de cores. "Achamos divertido ficarmos iguais nas corridas, mas no dia a dia escolhemos uma coisa mais complementar e não exatamente igual, acho que fica mais estiloso", comenta Juliana.

Em família

Com um estilo clássico e elegante, a dentista Leonor Coni Furtado, 38, e o servidor público Leandro Furtado, 42, não chegam a usar peças iguais, mas estão sempre na mesma paleta de cores e estilo. Preto, branco e cinza são tons que não saem do guarda-roupa do casal. "Somos bem parecidos no estilo. Ele consegue ser ainda mais clássico que eu, mas também não saio muito da curva. O que faço de diferente é ousar mais nas cores", conta Leonor.

A dentista gosta de harmonizar as cores quando sai com o marido, mas não costuma escolher looks idênticos. Ela conta que, por terem um gosto semelhante, algumas vezes eles até combinam por acaso, e que dificilmente ficam destoantes. "Não sou tão adepta de roupas iguais, principalmente quando não é algo natural, que os dois escolheram. Acho importante cada um ter sua personalidade e seu estilo, vestir-se como gosta", acrescenta.

Casados há 12 anos e juntos há 14, eles se conheceram em uma boate, conectaram-se e nunca mais se separaram. Atualmente, com dois filhos, Martin, 6 anos, e Laís Coni Furtado, 3, gostam de coordenar os looks em momentos especiais para os quatro, como os aniversários das crianças.

No último aniversário de Laís, com o tema do filme da Disney Frozen, a pequena quis usar um vestido da princesa Elsa e todos escolheram os looks de acordo com a cor da caçula, o que, além da beleza da família, a mesma paleta de cores garantiu fotos incríveis. No aniversário de Martin, que foi de futebol, pai e filho usaram looks completos de jogadores da seleção, enquanto mãe e filha desfilaram roupas amarelas.

