5 receitas de sobremesas quentes para os dias frios

Quando está mais frio, a vontade de comer doce aumenta, e nada melhor do que saciar esse desejo com uma deliciosa sobremesa quente. Uma torta de maçã, um suflê de chocolate ou uma saborosa canjica, por exemplo, podem ser ótimas opções para esses dias. Por isso, a seguir, confira como preparar esses e outros pratos irresistíveis para os dias de inverno!

Torta de maçã

Ingredientes

Massa

250 g de manteiga sem sal

500 g de farinha de trigo

4 colheres de sopa de açúcar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

1 gema de ovo batida para pincelar

Recheio

1 kg de maçã descascada e picada

500 ml de suco de limão

1 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de canela

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de essência de baunilha

Modo de preparo

Recheio

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture para incorporar. Reserve.

Massa

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, a manteiga e o açúcar e misture. Sove a massa até ficar homogênea, trabalhando rápido nesse processo para não amolecer. Após, divida-a em duas partes para fazer a base e a tampa da torta. Reserve.

Unte uma assadeira com manteiga, enfarinhe com farinha de trigo e forre-a com uma parte da massa. Em seguida, abra a outra parte da massa em uma superfície lisa, com a ajuda de um rolo. Coloque o recheio na assadeira, tampe com o restante da massa e una os cantos. Pincele com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Sirva em seguida.

Crème brûlée

Ingredientes

1 1/2 colher de chá de essência de baunilha

5 gemas de ovos

3/4 de xícara de chá de açúcar

100 ml de leite integral

350 ml de creme de leite

Açúcar granulado para caramelizar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as gemas e o açúcar e bata até obter um creme claro. Adicione o leite, o creme de leite e a essência de baunilha e misture. Deixe descansar por 10 minutos. Após, com uma colher, retire a espuma que se formou na superfície e distribua a mistura em forminhas refratárias. Leve ao forno preaquecido a 160?°C por 40 minutos. Depois, retire do forno, espere esfriar, polvilhe com açúcar granulado e caramelize com um maçarico. Sirva em seguida.

Suflê de chocolate

Ingredientes

300 g de chocolate meio amargo

1/2 xícara de chá de manteiga

2 colheres de sopa de chocolate em pó

1/2 xícara de chá de açúcar

5 ovos

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta o chocolate com a manteiga e reserve. Em um recipiente, coloque as gemas dos ovos (reserve as claras), o açúcar e o chocolate em pó e misture até obter uma consistência homogênea. Acrescente o chocolate derretido com a manteiga e mexa. Reserve. Em uma batedeira, bata as claras até obter o ponto de neve. Aos poucos, despeje sobre a mistura de chocolate e misture delicadamente. Unte forminhas refratárias com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa sobre elas e leve-as ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Canjica (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

Canjica

Ingredientes

500 g de milho para canjica

1/2 xícara de chá de açúcar

1 l de leite

395 g de leite condensado

500 ml de leite de coco

Canela em pau, cravo-da-índia e coco ralado a gosto

Canela em pó para polvilhar

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a canjica, cubra com água e deixe descansar de um dia para o outro, para os grãos amolecerem bem. No dia seguinte, escorra a água da canjica, transfira os grãos para uma panela de pressão e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Adicione o açúcar, o leite, o leite condensado, o leite de coco, o coco ralado, a canela em pau e o cravo-da-índia e misture. Leve novamente ao fogo médio até obter uma textura cremosa. Assim que atingir o ponto, desligue o fogo. Transfira a canjica para um recipiente e deixe amornar. Após, polvilhe com canela em pó e sirva.

Churros

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de água

2 xícaras de chá de farinha de trigo

Sal, açúcar e canela em pó a gosto

em pó a gosto Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, a água, a manteiga e o sal. Misture e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione a farinha de trigo e cozinhe até a massa soltar do fundo da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a massa para um saco de confeiteiro com bico de pitanga. Faça tirinhas com a massa em uma assadeira e reserve.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, com a ajuda de uma escumadeira, disponha os churros na panela e frite até dourar. Após, retire os doces da panela e coloque sobre um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Finalize polvilhando com açúcar e canela e sirva em seguida.